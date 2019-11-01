+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Беру рассказал, как россияне использовали бонусы СПАСИБО для покупок на маркетплейсе

Маркетплейс Беру впервые раскрыл количество бонусов СПАСИБО, списанных пользователями. Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» копят бонусы, которые начисляются за совершенные покупки, и обменивают их на скидки по схеме «один бонус = один рубль».

Возможность обменять бонусы СПАСИБО на скидку появилась на Беру в мае этого года. Так, пользователи маркетплейса могут оплатить ими до 99% от стоимости заказа.

Чаще всего таким образом совершали заказы жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа и Нижнего Новгорода. Рекорд по количеству бонусов, списанных на один товар, установил столичный пользователь: на 133 190 бонусов СПАСИБО он купил кофемашину Jura. Но больше всего бонусов за один раз — 197 159 — списал житель Санкт-Петербурга, чтобы приобрести три белых iPhone 11.

Стоит отметить, что бонусы СПАСИБО обменивали на абсолютно разные товары: от 15 килограммов собачьего корма, кофейных зерен и детской коляски до Яндекс.Станции, газового котла и сварочного аппарата.

«Программа лояльности „Спасибо от Сбербанка“ пользуется особой популярностью у пользователей Беру, и мы очень рады, что можем сделать им такое предложение. У нас покупали за 1 рубль как баночку детского питания, так и дорогостоящие смартфоны. Мы распространяем этот способ оплаты практически на все категории товаров, что делает покупки на маркетплейсе еще выгоднее».

Владислав Свириденко, директор по маркетингу Группы компаний Яндекс.Маркет.

Купить товар со скидкой за бонусы СПАСИБО легко: надо лишь при оформлении заказа выбрать этот способ оплаты. При наличии достаточной суммы бонусов, товар можно приобрести всего за один рубль, списав бонусы на оставшуюся часть. В случае возврата товара, они вернутся на бонусный счет.

Кроме того, можно накопить бонусы, если расплачиваться на Беру картой Сбербанка — за первую покупку начисляется 1% от суммы, а за каждую вторую — уже целых 5%. Главное — успеть сделать оба заказа в течение 30 дней.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

31 октября / Комментарии
Авито: россияне летом активно искали клады

Авито: россияне летом активно искали клады

Подводя итоги первых трех кварталов 2019 года, аналитики Авито выяснили, что с начала года среди россиян значительно вырос интерес к металлоискателям. Меньше чем за сезон эти электронные устройства поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге поисковых запросов, обогнав известный бренд Samsung и популярные летом мангалы и гироскутеры.

далее →

30 октября / Комментарии
Общие онлайн-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2019 года выросли на 79% и составили 31% от продаж компании

Общие онлайн-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2019 года выросли на 79% и составили 31% от продаж компании

ПАО «М.видео» сообщает объединённые неаудированные про-форма показатели чистых продаж и продаж сопоставимых магазинов (like-for-like), а также результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» за первые девять месяцев и третий квартал, окончившиеся 30 сентября 2019 года.

далее →

30 октября / Комментарии
Опубликован рейтинг агентств, работающих с крупнейшими компаниями

Опубликован рейтинг агентств, работающих с крупнейшими компаниями

29 октября Рейтинг Рунета в седьмой раз представил результаты Рейтинга digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями.

далее →

29 октября / Комментарии
ГК «ЛитРес» подвела итоги работы в первом полугодии 2019 года

ГК «ЛитРес» подвела итоги работы в первом полугодии 2019 года

Выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят проекты ЛитРес, MyBook, Livelib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец, по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом доходы флагманского сервиса ЛитРес от продаж через сайт litres.ru и мобильные приложения увеличились на 52%.

далее →

29 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет узнал, какую аудиотехнику выбирают россияне

Яндекс.Маркет узнал, какую аудиотехнику выбирают россияне

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на наушники, Bluetooth-гарнитуры, портативную и компьютерную акустику и узнали, какие модели были популярны в этом году.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!