Маркетплейс Беру рассказал о спросе на детские товары и игры

Аналитики маркетплейса Беру изучили спрос на детские товары и товары для хобби и выяснили, чем родители занимают своих детей в период дистанционного обучения и каникул и что покупают малышам. В исследовании сравнивался спрос на товары 30 марта к спросу 23 марта.

В целом спрос на детские товары на Беру за неделю вырос на 41% — пик пришёлся на понедельник, 30 марта. Особой популярностью пользовались товары для хобби и творчества. Товары для досуга и развлечения за последнюю неделю стали заказывать на 66% чаще.

С 23 марта больше всего заказов пришлось на товары для рисования. В основном пользователи покупали альбомы для рисования (спрос подскочил на 291%), кисти (219%) и краски (146%). Помимо этого, россияне активно закупались раскрасками и товарами для росписи (предметов, витражей). Спрос на них за неделю вырос на 204%. Чаще всего пользователи заказывали картины по номерам — за неделю спрос на Беру подскочил на 254%.

Также россияне стали покупать больше товаров для малышей до 3 лет — эта категория стала второй по объёму заказов. За неделю спрос на погремушки и прорезыватели для зубов увеличился на 178%, на специальные игрушки для ванной — на 170%, а на юлы и мобили — на 130%.

Аномальный всплеск спроса аналитики Беру зафиксировали на кинетический песок — интерес к нему за неделю вырос на 527%. По словам экспертов, это может быть связано не только с необходимостью занятий с детьми, но и с тем, что такой песок можно использовать для борьбы со стрессом: он приятен наощупь, не прилипает к поверхностям, из него можно лепить различные фигурки.

Также примерно на 250% вырос спрос на товары для мыловарения и алмазной вышивки. На 200% выросло число заказов пазлов, товаров для вязания и лепки из пластилина. С конца прошлой недели увеличился спрос и на категорию шашек, шахмат и нард. Особой популярностью пользовались именно нарды.

Аналитики Беру также отмечают, что с 23 марта — начала так называемых трёхнедельных школьных каникул, которые не отменяют дистанционное обучение, — наибольший спрос пришёлся именно на товары для досуга, а не для учёбы. Однако примерно в 2,5 раза выросло число заказов блокнотов, карандашей и клея.

В целом топ самых популярных товаров для досуга по объёму заказов выглядит так: