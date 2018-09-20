Маркетплейс Беру Сбербанка и Яндекса запустил первую рекламную кампанию в диджитал-каналах. Для первого знакомства пользователей с маркетплейсом площадка подготовила анимационный трёхмерный ролик в современном клиповом стиле.

Главный герой ролика — коробка, ключевой элемент бренда Беру. Мгновение, когда покупка появляется из коробки, — один из самых ярких и эмоциональных моментов онлайн-шопинга. Именно поэтому символ коробки есть на логотипе, баннерах, иконке приложения и других графических материалах маркетплейса. В ролике образ коробки — целиком или в виде отдельных граней — присутствует в каждом кадре.

«При разработке визуальной концепции мы рассмотрели всё, что сопровождает нас в процессе выбора и покупки товаров: пакеты, корзины, тележки... И остановились на символе коробки — универсальном предмете, без которого не обходится ни одна доставка покупок», — говорит Владислав Свириденко, директор по маркетингу Яндекс.Маркета.

Видео состоит из отдельных сцен, которые рассказывают пользователю о продуктовых свойствах маркетплейса: регулярных акциях и скидках от партнёров, разнообразном ассортименте, широкой географии присутствия, бесплатной доставке от 3500 рублей, разных способах оплаты. Любую сцену можно использовать отдельно, вместе с пэкшотами, в социальных сетях и на других платформах — ролик раскладывается практически на все диджитал-форматы.