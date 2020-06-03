Беру составил хит-парад товаров на самоизоляции

Эксперты маркетплейса Беру изучили спрос на товары и выяснили, что было популярно во время режима самоизоляции. В исследовании сравнивался спрос на товары в апреле и мае со спросом в феврале и марте 2020 года.

С переходом на самоизоляцию резко изменился не только образ жизни россиян, но и их потребительские предпочтения. Эксперты Беру выделили несколько категорий, спрос на которые показал аномальный рост за последние 2 месяца.

Домашний офис

С режимом самоизоляции многие россияне перешли на дистанционную работу — необходимость обустроить дома рабочее место повлияла на динамику спроса. Так, в апреле и мае, по сравнению с февралём и мартом, спрос на держатели для проводов вырос на 244%, а на расходные материалы (особенно бумагу для печати) — на 236%. Чтобы улучшить производительность домашнего компьютера, россияне стали чаще заказывать термопасту — спрос на категорию вырос на 173%. Также на 141% выросло количество заказов ковриков для компьютерных мышей, на 121% — на аудиотехнику (в основном микрофоны), на 115% — на компьютерные гарнитуры и на 111% — на компьютерные мыши. Для оборудования рабочего пространства россияне заказывали и мебель: спрос на компьютерные столы и стулья вырос на 112%. Также россияне обновляли свою технику — количество заказов ноутбуков выросло на 45%.

Занятия с детьми и досуг

Дистанционной стала не только работа, но и учёба — в апреле-мае количество заказов канцелярских товаров на маркетплейсе выросло на 117%. Эксперты Беру отмечают, что россияне также стали уделять больше внимания детскому досугу: интерес к пазлам вырос на 219%, к раскраскам и росписям — на 192%, а к товарам для рисования — на 181%.

Помимо детского досуга, аномально вырос спрос на игры для компании — более чем 65 раз. Чаще всего россияне заказывали карты и нарды. На 119% чаще россияне стали интересоваться играми для приставок и ПК, а самой популярной игрой стала FIFA 20.

Также вырос спрос на музыкальные инструменты: на духовые инструменты (особенно блокфлейты) — на 470% и на гитары — на 210%.

Спорт дома

Одними из первых приостановили работу фитнес-клубы, и, чтобы держать себя в форме, россияне стали заказывать в интернете спортивные товары. Чаще всего они выбирали товары для гимнастики (в основном гири и спортивные маты) и коврики — спрос на них в апреле и мае вырос примерно на 230%. Также на 134% вырос интерес и к товарам для фитнеса: эспандерам, массажным обручам и скакалкам. На 102% вырос спрос на товары для йоги и пилатеса. Также с началом дачного сезона начал расти интерес и к уличным видам спорта: число заказов товаров для бадминтона выросло на 1239%, скейтборов и лонгбордов — на 410%, а роликовых коньков — на 362%. Эксперты отмечают, что необходимость поддерживать себя в форме спровоцировала рост спроса не только на спортивные товары, но и на низкокалорийные продукты.

Животные

По мнению экспертов маркетплейса, переход на самоизоляцию спровоцировал и рост спроса на товары для животных. Россияне не только начали больше покупать онлайн, но и стали чаще заводить питомцев — особенно грызунов. Так, интерес к категории аксессуаров для грызунов вырос на 238%, а к клеткам и домикам для них — на 211%. На 135% чаще россияне стали заказывать аквариумы и террариумы, а количество заказов декораций для них выросло на 337%. С закрытием груминг-салонов в 2 раза выросло количество заказов в категории товаров для ухода за животными. Также в 2 раза вырос спрос на шлейки и ошейники для кошек. Как отмечают эксперты Беру, это может быть связано с желанием россиян выгуливать кошек, чтобы почаще выходить на улицу после введенных ограничений.

Развлечения для взрослых

С переходом на самоизоляцию вырос спрос и на досуг для взрослых: на 465% — на кальяны и аксессуары для них, на 147% — на безалкогольное пиво и вино, на 119% — на электронные испарители, а на 112% — на интимную одежду и бельё. Ещё почти в 2 раза вырос интерес к солоду — ингредиенту для приготовления пива.

Как отмечают эксперты Беру, россияне приспособились к режиму самоизоляции: обустроили дома рабочее пространство, чаще стали проводить время с детьми, особенно за рисованием и собиранием пазлов, занимались спортом дома и даже стали есть менее калорийную пищу (особенно в конце апреля, когда спрос на хлеб на выпечку упал на 62% по сравнению с концом марта). Не забывали они и про домашних питомцев: начали выгуливать даже кошек и самостоятельно ухаживать за шерстью животных. Многие отмечали семейные праздники дома: заказывали украшения для организации праздников и воздушные шары (спрос на них вырос примерно в 3 раза). Так россияне старались не потерять ощущение праздника, даже несмотря на режим самоизоляции.