Беру выпустил серию коробок ко дню кошек
Накануне дня кошек 1 марта маркетплейс Беру выпустил первую лимитированную серию коробок, которые трансформируются в домики для животных.
Изначально в такой коробке будет собран заказ с товарами для кошек, а потом из неё можно будет сделать домик для питомца. Инструкции нанесены на картон, а для сборки понадобятся только ножницы или канцелярский нож.
«Наши пользователи часто делятся фотографиями котов в коробках Беру. И мы решили сделать к празднику уютный подарок для питомцев — домик Беру. Коты наших сотрудников уже протестировали их и остались довольны. Надеемся, что сможем доставить радость от заказа не только клиентам, но и их пушистым друзьям», — отметила Полина Упитис, руководитель по связям с общественностью группы компаний Яндекс.Маркет.