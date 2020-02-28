Беру выпустил серию коробок ко дню кошек

Накануне дня кошек 1 марта маркетплейс Беру выпустил первую лимитированную серию коробок, которые трансформируются в домики для животных.

Изначально в такой коробке будет собран заказ с товарами для кошек, а потом из неё можно будет сделать домик для питомца. Инструкции нанесены на картон, а для сборки понадобятся только ножницы или канцелярский нож.