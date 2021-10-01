Беспилотники будут доставлять грузы в Якутии

В Якутии весной 2022 года запустят доставку продуктов питания, лекарств и небольших грузов с помощью беспилотников. Два тестовых маршрута будут запущены в поселке Тикси на севере республики.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Ольги Рафаиловой, правительство республики планирует заключить с компанией соглашение о сотрудничестве по созданию арктического кластера беспилотной авиации в регионе.

«Мы инициировали проект создания кластера арктической беспилотной авиации. <...> В следующем году планируем весной запустить два тестовых маршрута. Это доставка продуктов питания, лекарств, небольших грузов. Это обеспечение различных объектов оборудованием, автоматизированная инспекция обстановки среды, контроль природных явлений и транспортных путей», - сообщил гендиректор ООО «Абрахам Технолоджи» Станислав Кочкин на полях Северного форума по устойчивому развитию, проходящего в Якутске.

Напомним, в этом году в Якутии была запущена новая схема логистики завоза продовольствия на арктические территории с привлечением малой авиации. Это позволит охватить 45 отдаленных сел, а также снизить стоимость провоза грузов в 2,5 раза.

Реализация масштабных проектов в Арктической части республики, в том числе развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Арктической зоны Якутия до 2035 года. Документ был утвержден Главой Якутии Айсеном Николаевы в августе 2020 года.