Беспилотный грузовик обойдется перевозчикам в 2,5 раза дороже стандартного

Затраты перевозчиков на приобретение беспилотного грузовика составят в среднем 17–18 млн рублей. Это в 2,5 раза выше стоимости нового магистрального тягача, управляемого водителем (в среднем 7–8 млн рублей). Такие расчеты приводит ПЭК на основе анализа российских и международных разработок в области автономных технологий.

Дополнительно перевозчики понесут расходы на техническое обслуживание, страхование и прочие статьи. Еще одна статья затрат — ФОТ тест-пилота, чья заработная плата может превышать зарплату обычного водителя на 20–30%. По закону необходимо, чтобы тест-пилот находился в кабине тягача.

«Пока в России не существует ни одного беспилотного магистрального тягача, который получил заключение в лаборатории НАМИ для выхода на дороги общего пользования. Но есть ряд перспективных прототипов», — уточнил директор департамента цифровой трансформации ПЭК Олег Сковородников.

Эксперт выделяет две основные модели подготовки беспилотных грузовиков к перевозкам. Первая — создать автономное ТС «с нуля», вторая — установить автономное оборудование на грузовики, которые к этому адаптированы. Например, такой грузовик должен быть оснащен бортовым компьютером, который и будет отвечать за беспилотное движение, основываясь на данных сенсоров: камер, радаров и лидаров. Также одно из основных требований — электрический усилитель руля, который может управляться бортовым компьютером.

Такое транспортное средство обойдется в среднем в 7 млн рублей, а стоимость беспилотного оборудования на основе лидаров — оптических сенсоров, определяющих расстояние до объектов при помощи лазерного луча, — составит 10 млн рублей. Оборудование для безлидарной технологии вдвое дешевле.

Смежная задача — сбор и хранение данных о передвижении машины, ее взаимодействии с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.

Минтранс ускорил запуск тестирования беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева». Как сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов на Восточном экономическом форуме, эксперимент стартует уже в 2022 году.

По расчетам министерства, скорость движения беспилотных грузовиков по магистрали к 2030 году вырастет на 25% — с 60 км/ч до 75 км/ч.

«Вероятно, на первом этапе эксперимента беспилотные грузовики будут двигаться со скоростью 60 км/ч и смогут пройти трассу М-11 за 10–12 часов. После того, как технология будет отработана, скорость увеличится до 75 км/ч, а время движения по трассе сократится до 8–9 часов. При этом повысится безопасность перевозок, так как автономный грузовик запрограммирован на соблюдение необходимых правил, снижается влияние человеческого фактора на перевозку», — пояснил директор по цифровой трансформации ПЭК Олег Сковородников.

ПЭК уже тестировал беспилотный грузовик Evocargo на территории логистического хаба в Бутове. Машина перевозила грузы между складами компании в течение месяца. Главное достижение проекта — нулевая аварийность. Но в то же время эксперимент показал, что интенсивное движение на складской площадке мешает беспилотнику развить максимальную скорость. Этот вопрос требует проработки. Как и вопрос взаимодействия беспилотника с разметкой, которую он не всегда распознает из-за осадков.

Минтранс подготовил заявку на включение беспилотных логистических коридоров в проект «цифровых песочниц». Первый такой коридор — М-11 «Нева», с него стартует эксперимент по беспилотным грузоперевозкам. Среди участников эксперимента автопроизводители, разработчики цифровых систем и сервисов, и грузоперевозчики, включая ПЭК.