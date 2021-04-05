+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Best Brands 2021: Топ-10 брендов в шести номинациях

Торжественное награждение победителей Best Brands 2021 состоится 20 апреля, но промежуточные итоги можно подвести уже сегодня.

Больше всего номинаций в рейтинге самых успешных брендов получили Samsung и Фрутоняня. Каждый из них отметился сразу в четырех категориях из шести. По три номинации получили Tefal, Bosch, Bonduelle, Мираторг, Tikkurila, Greenfield и Простоквашино. Впервые в этом году в шорт лист вошли бренды Michelin, Dyson, DEXP, Агуша, Acer, Любимый, Richard и Heinz, который с первого же года оказался сразу в двух номинациях.

Рейтинг лучших брендов Best Brands определяется благодаря масштабному непредвзятому исследованию аналитической компании GfK. Оно включает оценку коммерческих успехов бренда, или доли рынка, и отношение потребителей к бренду, другими словами, доли души. В этом году добавлена новая номинация — «Лучший клиентоориентированный бренд». Она подразумевает понимание потребностей потребителя, персональный подход, готовность слышать и быстро решать возникающие проблемы.

Анна Ланге, генеральный директор Serviceplan Group Rus, организатор премии:

«Рейтинг Best Brands строится на объективных данных. Благодаря исследованию мы вместе с партнерами получаем срез по рынку и видим, как меняются позиции компаний из года в год. Мы замечаем усиление роли российских брендов, а также брендов бытовой техники и электроники вне зависимости от страны происхождения. И ситуация в 2020 году только усилила этот тренд».

Олег Волкош, президент Mediaplus Group, организатор премии:

«В Топ-10 брендов попадают первые из лучших, за кого потребитель проголосовал и рублём, и сердцем. Это признание со стороны покупателей является маркером правильно выбранного пути и грамотной маркетинговой политики».

Международная премия Best Brands проходит в России в третий раз. Победители этого года будут объявлены 20 апреля 2021 года на торжественной церемонии в Москве, в Цифровом деловом пространстве по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 47.

Коротко о методологии исследования Best Brands:

1 шаг. Сбор данных

GfK использует в России самую крупную репрезентативную потребительскую панель: 52 000 потребителей ежедневно сканируют свои покупки и делятся данными о брендах FMCG, которыми пользуются. 35 000 торговых точек передают данные о продаже брендов Durables. Эти данные определяют коммерческий рейтинг брендов, или долю рынка.

2 шаг. Опрос мнения потребителей

7 000 респондентов участвуют в репрезентативном онлайн опросе, делясь своим опытом взаимодействия с брендами, своим отношением к ним, готовностью совершать покупки как в привычной, так и в новой категории. Эти данные определяют психологическое восприятие брендов, или долю души.

3 шаг. Определение силы бренда

Сила бренда складывается из доли рынка и доли души. Оба показателя имеют равный вес в формировании силы бренда.

4 шаг. Best Brands оценивает около 350 брендов в 6 номинациях:

  • Лучший продуктовый бренд
  • Лучший российский продуктовый бренд
  • Лучший растущий продуктовый бренд
  • Лучший клиентоориентированный бренд
  • Лучший продуктовый бренд среди миллениалов
  • Лучший корпоративный бренд

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 апреля / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

Компания «М.видео» сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета.

далее →

2 апреля / Комментарии
myTarget запустил таргет на медиаэкраны «Перекрестка»

myTarget запустил таргет на медиаэкраны «Перекрестка»

В рекламной платформе myTarget появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж более чем в 30 городах России, а также мотивировать посетителей магазинов на покупки и оценивать возврат инвестиций в продвижение. 

далее →

1 апреля / Комментарии
Исследование Точки: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина

Исследование Точки: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина

Год назад жизнь российского бизнеса изменилась: неделю с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля объявили нерабочей, но с сохранением заработной платы. Уже 3 апреля был объявлен целый месяц каникул на счет работодателей. Банк Точка проанализировал, как предприниматели перераспределили бюджеты, платили за аренду, ездили в командировки, как менялись зарплаты и штаты, а также кого чаще сокращали — мужчин или женщин.

далее →

1 апреля / Комментарии
Аналитика М.Видео-Эльдорадо: спрос на дорогие смартфоны в первом квартале 2021 вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11

Аналитика М.Видео-Эльдорадо: спрос на дорогие смартфоны в первом квартале 2021 вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11

Группа М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на смартфоны в первом квартале 2021 года. Повышенным интересом у россиян пользуются флагманские смартфоны стоимостью от 50 000 рублей, спрос на такие устройства вырос на 70% в натуральном выражении до порядка 1 млн штук и на 85% в деньгах – до 75 млрд рублей относительно первого квартала прошлого года.

далее →

1 апреля / Комментарии
Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35%

Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35%

В России наблюдается дефицит велосипедов: поставки импортных велосипедов задерживаются, российские производители сокращают производство. Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35% и приведет к ухудшению качества с дешевом сегменте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!