Best Brands 2021: Топ-10 брендов в шести номинациях

Торжественное награждение победителей Best Brands 2021 состоится 20 апреля, но промежуточные итоги можно подвести уже сегодня.

Больше всего номинаций в рейтинге самых успешных брендов получили Samsung и Фрутоняня. Каждый из них отметился сразу в четырех категориях из шести. По три номинации получили Tefal, Bosch, Bonduelle, Мираторг, Tikkurila, Greenfield и Простоквашино. Впервые в этом году в шорт лист вошли бренды Michelin, Dyson, DEXP, Агуша, Acer, Любимый, Richard и Heinz, который с первого же года оказался сразу в двух номинациях.

Рейтинг лучших брендов Best Brands определяется благодаря масштабному непредвзятому исследованию аналитической компании GfK. Оно включает оценку коммерческих успехов бренда, или доли рынка, и отношение потребителей к бренду, другими словами, доли души. В этом году добавлена новая номинация — «Лучший клиентоориентированный бренд». Она подразумевает понимание потребностей потребителя, персональный подход, готовность слышать и быстро решать возникающие проблемы.

Анна Ланге, генеральный директор Serviceplan Group Rus, организатор премии:

«Рейтинг Best Brands строится на объективных данных. Благодаря исследованию мы вместе с партнерами получаем срез по рынку и видим, как меняются позиции компаний из года в год. Мы замечаем усиление роли российских брендов, а также брендов бытовой техники и электроники вне зависимости от страны происхождения. И ситуация в 2020 году только усилила этот тренд».

Олег Волкош, президент Mediaplus Group, организатор премии:

«В Топ-10 брендов попадают первые из лучших, за кого потребитель проголосовал и рублём, и сердцем. Это признание со стороны покупателей является маркером правильно выбранного пути и грамотной маркетинговой политики».

Международная премия Best Brands проходит в России в третий раз. Победители этого года будут объявлены 20 апреля 2021 года на торжественной церемонии в Москве, в Цифровом деловом пространстве по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 47.

Коротко о методологии исследования Best Brands:

1 шаг. Сбор данных

GfK использует в России самую крупную репрезентативную потребительскую панель: 52 000 потребителей ежедневно сканируют свои покупки и делятся данными о брендах FMCG, которыми пользуются. 35 000 торговых точек передают данные о продаже брендов Durables. Эти данные определяют коммерческий рейтинг брендов, или долю рынка.

2 шаг. Опрос мнения потребителей

7 000 респондентов участвуют в репрезентативном онлайн опросе, делясь своим опытом взаимодействия с брендами, своим отношением к ним, готовностью совершать покупки как в привычной, так и в новой категории. Эти данные определяют психологическое восприятие брендов, или долю души.

3 шаг. Определение силы бренда

Сила бренда складывается из доли рынка и доли души. Оба показателя имеют равный вес в формировании силы бренда.

4 шаг. Best Brands оценивает около 350 брендов в 6 номинациях:

Лучший продуктовый бренд

Лучший российский продуктовый бренд

Лучший растущий продуктовый бренд

Лучший клиентоориентированный бренд

Лучший продуктовый бренд среди миллениалов

Лучший корпоративный бренд