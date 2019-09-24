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Бета ПРО подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Почтой России

Бета ПРО и оператор российской государственной почтовой сети подписали соглашение о совместоном сотрудничестве, также в создаваемом альянсе приняла участие компания СДТ. Стороны договорились о совместном развитии сервисов по исполнению заказов интернет-магазинов. Совместный проект сильных партнеров логистической отрасли позволит предоставлять эффективные и качественные решения для клиентов по всей траектории прохождения товаров.

Со стороны Бета ПРО соглашение подписал — Генеральный директор Александр Антонов, со стороны Почты России Первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Алексей Скатин, со стороны ЗАО «СДТ» — Генеральный директор Сергей Носов.

Подписанное соглашение запускает совместное развитие технологической платформы для предоставления комплексной услуги фулфилмента от заказа в интернет-магазине до получения товара клиентом. Стороны займутся разработкой коммерческих и маркетинговых инструментов с целью формирования лучшего предложения на рынке. В ходе сотрудничества будет обеспечена бесшовная IT-интеграция операторов фулфилмента с сервисами Почты России. Участники соглашения будут совместно координировать развитие инфраструктуры для фулфилмента на базе самых успешных мировых практик.

«Динамичное развитие компании за последние несколько лет позволило выйти Бета ПРО на новый уровень сотрудничества с Почтой России. Компания продолжает активно развиваться, модернизировать технологии и производственные мощности. На сегодняшний день Бета ПРО отгружает около 15 млн отправлений в год. В 2019 году произошло удвоение складских мощностей, была запущена новая производственная площадка в МО. Совместный проект с Почтой России станет логичным продолжением многолетнего партнерства компаний, позволит улучшить сервисы для клиентов и внесет существенный вклад в развитие дистанционной торговли», — говорит Генеральный директор Бета ПРО Александр Антонов.

«Почта России реализует масштабный инфраструктурный проект по строительству сети из 38 логистических центров совместно с банком ВТБ. С целью сокращения сроков доставки, услуги фулфилмента охватят все крупные города страны. Партнерство Почты России с ведущими игроками данной сферы позволит предоставлять нашим клиентам сервисы по исполнению заказов, используя обширную и омниканальную „последнюю милю“ почтовой сети», — отмечает первый заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

Автор: Анна
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