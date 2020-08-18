Безопасность превыше всего: россияне скупают детские автокресла

По данным Авито, с середины июля по середину августа в России на 32% повысился спрос на детские автокресла. Аналитики сервиса связывают рост показателей с двумя факторами: с одной стороны, ажиотажный спрос на них этим летом продиктован популярностью автопутешествий, с другой — родители дошколят и школьников до 12 лет начали активно готовиться к возвращению детей в детские сады и школы. В среднем по России автокресло обойдется родителям в 3 980 рублей. Самые дорогие кресла продаются в Уфе, а самые бюджетные в Ульяновске. Наиболее популярной маркой кресел стала Britax Römer.

Обычно спрос на детские автокресла в течение года стабилен — это обусловлено правилами дорожного движения при перевозке детей. Однако в этом году рост интереса к приобретению автокресел стал более заметным. Это объясняется как приближением начала учебного года, так и возросшей летом 2020 года популярностью семейных автопутешествий. Кроме того, из соображений безопасности россияне стали предпочитать личный транспорт общественному. Аналитики Авито исследовали спрос и цены на детские автокресла в России в период с середины июля до середины августа.

Спрос растет

В июле-августе 2020 года россияне стали интересоваться детскими автокреслами на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые яркие скачки спроса были выявлены в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Новосибирске — в этих городах он вырос на 60%, 52% и 46% соответственно. Меньше всего спрос вырос в Омске и Барнауле — здесь интересоваться автокреслами стали на 14% и 17% больше. В Москве приобретением автокресел интересуются на 37% больше, чем в 2019 году, а в Санкт-Петербурге спрос вырос на 25%. В целом, во всех крупных городах интерес к автокреслам повышен, отличается лишь Ижевск — здесь он упал на 9%.

Безопасно и доступно

В среднем по России детское автокресло можно купить за 3 980 рублей, что дешевле на 5%, чем в прошлом году. В Москве средняя цена выросла на 5% и установилась на уровне 4 870 рублей. В Санкт-Петербурге средняя стоимость наоборот, упала на 19% и составила 4 440 рублей.

Самая высокая по стране средняя цена на автокресла установилась в Уфе — здесь их можно купить за 7 430 рублей — дороже на 80%, чем в прошлом году. На втором месте оказался Красноярск со средней стоимостью 6 290 рублей, а за ним следуют Тюмень и Ростов-на-Дону, где кресла стоят от 5 до 6 тысяч рублей. В Красноярске и Тюмени цены выросли на 12% и 3% соответственно, а в Ростове-на-Дону наоборот, снизились на 20% по сравнению с 2019 годом.

Дешевле всего детские кресла обойдутся ульяновцам и ижевчанам — 2 110 и 2 980 рублей соответственно. Средняя стоимость в этих городах упала по сравнению с прошлым годом: в Ульяновске цена снизилась на 19%, а в Ижевске — на 2%.

Несложный выбор: топ-3 марок автокресел

В июле-августе самыми запрашиваемыми оказались автомобильные кресла марки Britax Römer, а спрос на них вырос на 28%. Приобрести такое кресло можно в среднем за 8 560 рублей. На втором и третьем месте оказались модели от Maxi-Cosi и Cybex. В этом году ими интересовались на 31% и 63% больше. Такие автокресла обойдутся родителям в среднем в 6 900 и 10 520 рублей соответственно.