Big Data X5 Retail Group проанализировала потребительский спрос в период коронавируса

Аналитики Big Data X5 Retail Group выяснили, что в период с 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании. Среднестатистической российской семье этих продуктов хватит на 108 дней.

Анализ сделан на базе финансовых и закупочных данных всех трех сетей, находящихся под управлением Х5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), а также данных программ лояльности, которая включает более 40 миллиона клиентов и около 4,6 млрд чеков в год. В день сети Х5 посещает около 15 млн человек.

В период активных покупок образовалась группа продуктов повышенного спроса, продажи которых в течение недели в разы превышали обычный уровень: мясных консервов в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раз, сахара — 24,6 раз, соли — в 19,7 раз.

Пенсионеры оказались в группе людей, которые сделали самые значительные запасы, относительно своих предыдущих трат, — такая картина наблюдается в большинстве регионов. Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Этих продуктов хватит одной семье в среднем на 126 дней. С 1 марта 2020 года по текущий день в магазинах сетей Х5 совершили покупки более 70% от всех пожилых (65+) покупателей торговых сетей Х5. Сформированные «страховые» запасы продуктов позволят значительной части наиболее уязвимой группы населения переждать карантин без потерь для здоровья и финансов.

Пик закупок был пройден 17 марта 2020 года. Уже в среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам. Согласно модели, подготовленной аналитиками дирекции больших данных Х5, при сохранении текущего уровня покупательского интереса и отсутствия новых существенных факторов влияния, повышенные закупки будут наблюдаться еще несколько дней, после чего уровень спроса нормализуется. Уже сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять свой «страховой запас», стремительно сокращается.

В период высокого спроса потребительское поведение практически не отличалось в больших и средних городах, однако уровень инвестиций семей в «стратегические» продукты зависел от географической специфики в доходах. При этом в малых городах жители усиленно покупали только самое необходимое — в ущерб потреблению других товаров.

Товары повышенного спроса — это мясные консервы, копчености из говядины и свинины, макаронные изделия, сахар, соль, масло растительное, орехи, замороженная плодоовощная продукция, туалетная бумага, грибы сушеные, сухофрукты.

Х5 продолжает поставлять увеличенные объёмы социально-значимых товаров с распределительных центров в магазины и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков.