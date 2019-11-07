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Big Data X5 выпустила на рынок продукт по сегментированию данных для таргетированной рекламы

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, первая из ритейлеров запустила сервис по автоматизации предоставления сегментов данных для клиентов и партнёров. Решение, полностью разработанное в дирекции больших данных X5 Retail Group, позволяет использовать накопленные данные об истории покупок для таргетированной digital-рекламы.

С помощью сервиса клиенты и партнёры Х5 в удобном интерфейсе могут самостоятельно конструировать сегменты любой сложности в зависимости от частоты покупок бренда в более чем 1300 категорий товаров и ряда других параметров, запускать рекламные кампании на инвентаре Mail.ru, ВКонтакте, Яндекса, Facebook, Instagram и GPMD. По результатам проведённой кампании заказчикам становится доступна расширенная sales-lift аналитика по каждому из сегментов, в том числе как вся кампания или отдельные креативы повлияли на увеличение продаж.

В основе методологии лежит оценка роста продаж через сравнение покупательской активности тестовых групп, которые взаимодействовали с рекламой продукта, и контрольной группы, которая рекламу не видела. Анализ позволяет с максимально возможной точностью исключить влияние таких факторов как сезонность, промоакции, активность конкурентов и т. д. Разработанное решение позволяет получать статистически значимые выводы о влиянии креатива, частоты, предложения или формата рекламы.

На данный момент продуктом уже пользуются крупнейшие рекламные агентства.

«Новый сервис по таргетингу от Big Data X5 — это наш ответ на запрос рынка о прозрачной и измеримой отдаче от рекламных инвестиций. Мы ориентируемся на аналитические продукты и сервисы, которые помогают нашим клиентам оптимизировать свои процессы и обеспечить управленческие решения аналитикой нового уровня и качества».

Дмитрий Прусов, директор развития продуктов больших данных X5 Retail Group.

В следующей версии продукта появится возможность создания смешанных таргетингов (соцдем и история покупок), а также формирования сегментов по склонности к покупке бренда или категории, и заказчики смогут показывать рекламу аудитории с максимальной вероятностью покупки в период рекламной кампании. Доступный инвентарь будет расширен за счёт анализа аналогичных данных по результатам видео- и аудио-рекламы заказчиков в магазинах. В планах на 2020 год — расширение линейки продуктов и предоставление рынку новых возможностей по использованию больших данных X5.

Автор: Анна
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