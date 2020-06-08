BigData X5 внедрила систему прогнозирования спроса в сети «Перекрёсток»

Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекрёсток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективность рекламных акций и продаж.

Х5 развивает собственные продукты прогнозирования спроса с 2019 года на основе продвинутой технологии предиктивной аналитики. Модуль по расчету прогноза объёмов промо тестировался в торговой сети «Перекрёсток» в марте-апреле 2020 года. В результате пилота зафиксирован рост валового дохода и эффективности выполнения плана магазина, сокращение товарных запасов и списаний. Собственные алгоритмы BigData X5 позволяют достичь высокой точности прогнозирования (более 70%). Пилот проводился по методике А/В-тестирования.

В настоящий момент в новой системе постоянно рассчитываются 5 товарных категорий, в том числе в таких сложных для управления позициях как свежие товары с короткими сроками годности. Система анализирует данные со всех 846 супермаркетов сети «Перекрёсток». До конца года решение будет тиражировано на все категории.

Новая модель прогнозирования учитывает порядка 200 факторов, влияющих на спрос. В их числе ценовая эластичность, трафик, ассортиментная матрица, продажи, рекламные активности, остатки, конкурентная среда и т.д. В системе ведётся аналитика продаж по чекам для определения отсутствия товара на полке по часам, а также восстановления истории продаж, что повышает точность прогноза модели. Важной отличительной особенностью системы является ежедневное обновление прогноза, что существенно повышает доступность на полке и гибкость всей цепи поставок.

«В новой реальности пост-пандемии цифровая трансформация станет ключевым фактором успешности бизнеса. Основой этого процесса являются большие данные, которые напрямую влияют на эффективность процессов. Новая система прогнозирования спроса в торговой сети „Перекрёсток“ разработана командой Х5 на основе передовой технологии машинного обучения, она рассчитывает выкладку товаров, прогнозирует нагрузку на магазин, повышает точность модели на основе сотен факторов, что в, конечном счёте, положительно влияет на весь процесс товарооборота», — комментирует Антон Мироненков, директор по большим данным Х5 Retail Group.

В июне торговой сетью «Перекрёсток» будет запущен пилот второго модуля системы, спроектированного специально для предсказания регулярного спроса. Полное внедрение продукта завершится в первом полугодии 2021.

Партнёром по интеграции системы в действующую IT-архитектуру сети выступила компания Accenture.