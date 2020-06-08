+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

BigData X5 внедрила систему прогнозирования спроса в сети «Перекрёсток»

Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекрёсток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективность рекламных акций и продаж.

Х5 развивает собственные продукты прогнозирования спроса с 2019 года на основе продвинутой технологии предиктивной аналитики. Модуль по расчету прогноза объёмов промо тестировался в торговой сети «Перекрёсток» в марте-апреле 2020 года. В результате пилота зафиксирован рост валового дохода и эффективности выполнения плана магазина, сокращение товарных запасов и списаний. Собственные алгоритмы BigData X5 позволяют достичь высокой точности прогнозирования (более 70%). Пилот проводился по методике А/В-тестирования.

В настоящий момент в новой системе постоянно рассчитываются 5 товарных категорий, в том числе в таких сложных для управления позициях как свежие товары с короткими сроками годности. Система анализирует данные со всех 846 супермаркетов сети «Перекрёсток». До конца года решение будет тиражировано на все категории.

Новая модель прогнозирования учитывает порядка 200 факторов, влияющих на спрос. В их числе ценовая эластичность, трафик, ассортиментная матрица, продажи, рекламные активности, остатки, конкурентная среда и т.д. В системе ведётся аналитика продаж по чекам для определения отсутствия товара на полке по часам, а также восстановления истории продаж, что повышает точность прогноза модели. Важной отличительной особенностью системы является ежедневное обновление прогноза, что существенно повышает доступность на полке и гибкость всей цепи поставок.

«В новой реальности пост-пандемии цифровая трансформация станет ключевым фактором успешности бизнеса. Основой этого процесса являются большие данные, которые напрямую влияют на эффективность процессов. Новая система прогнозирования спроса в торговой сети „Перекрёсток“ разработана командой Х5 на основе передовой технологии машинного обучения, она рассчитывает выкладку товаров, прогнозирует нагрузку на магазин, повышает точность модели на основе сотен факторов, что в, конечном счёте, положительно влияет на весь процесс товарооборота», — комментирует Антон Мироненков, директор по большим данным Х5 Retail Group.

В июне торговой сетью «Перекрёсток» будет запущен пилот второго модуля системы, спроектированного специально для предсказания регулярного спроса. Полное внедрение продукта завершится в первом полугодии 2021.

Партнёром по интеграции системы в действующую IT-архитектуру сети выступила компания Accenture.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 июня / Комментарии
Утомленные карантином: срез потребительских настроений

Утомленные карантином: срез потребительских настроений

BCG и исследовательский холдинг «Ромир» представляют второй срез исследования потребительских настроений: «Российские потребители — новая реальность».

далее →

5 июня / Комментарии
«Мираторг» планирует экспортировать овощи

«Мираторг» планирует экспортировать овощи

Крупнейший производитель свинины в России холдинг «Мираторг» активизирует развитие своего овощного дивизиона. Холдинг, который выращивает в том числе картофель и капусту, может начать экспорт этой продукции.

далее →

5 июня / Комментарии
«Магнит» переходит на использование пакетов из переработанного пластика по всей России

«Магнит» переходит на использование пакетов из переработанного пластика по всей России

Во Всемирный День окружающей среды компания объявляет о полном переходе на пакеты, на 20% состоящие из переработанного пластика. Это один из шагов «Магнита» по увеличению использования вторичного сырья в операционной деятельности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

далее →

4 июня / Комментарии
Исследование JLL: Низкотемпературные склады оживают

Исследование JLL: Низкотемпературные склады оживают

По данным компании JLL, на сегодняшний день общее предложение качественных холодильных и морозильных складов в Московском регионе составляет около 1,3 млн кв. м. Для сравнения совокупная площадь складской недвижимости классов А и В составляет 18,6 млн кв. м. Значительная доля площадей со специфическим температурным режимом — 63% предложения — склады смешанного типа, которые включают как морозильные, так и ходильные помещения.

далее →

4 июня / Комментарии
«Пятёрочка» запустила собственный онлайн-лагерь для детей

«Пятёрочка» запустила собственный онлайн-лагерь для детей

Торговая сеть «Пятёрочка» впервые запустила собственный онлайн-лагерь для детей на каникулах. Вступить в него могут все участники «Детского клуба» торговой сети.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!