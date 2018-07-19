«Биглион» запустил сервис онлайн-заказа доставки еды в 11 городах

В мобильном приложении «Биглион» появилась новая функция заказа еды. Теперь можно заказать доставку из нескольких ресторанов непосредственно в мобильном приложении, не заходя дополнительно на сайты заведений и не выясняя по телефону, возможна ли доставка. При этом клиент получает скидки на заказ еды до 70%, как и всегда на «Биглион».

Опция уже запущена в Москве, Ставрополе, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калуге, Белгороде, Самаре, Ярославле, Воронеже и Твери. В ближайшее время крупнейший скидочный сервис Рунета сделает доступной новую функцию приложения и для других городов присутствия «Биглион».

Первыми партнерами проекта стали рестораны «Осетия», «Ирпирог», «Вкус Осетии», «Сяки Маки» и «Дока Пицца». Список заведений будет постоянно пополняться.