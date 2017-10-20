Биглион завершил ребрендинг

Компания Биглион успешно завершила ребрендинг, необходимость которого была обусловлена запущенными за последний год изменениями в стратегии развития компании. О том, как проходил процесс изменений, как сохранить старое значение узнаваемого бренда и привнести в него новый смысл, рассказывают Анна Мигаль, директор по маркетингу Биглион, и арт-директор компании-разработчика Bonus Никита Козин.

Анна Мигаль

Что нового в компании

Изменение подхода в работе с клиентами, запуск новых направлений бизнеса, постоянные улучшения продукта — текущая реальность бизнеса Биглион. В своем деле мы становимся все более и более клиентоориентированными, постоянно работаем над улучшением клиентского сервиса на всех этапах взаимодействия клиента с компанией. Кроме того, сегодня Биглион выстраивает настоящую экосистему вокруг экономии и рационального потребления. Помимо основного бизнеса — продажи купонов на скидки — у нас запущены новые направления и продукты, такие как кэшбэк за покупки в онлайн магазинах, сканирование чеков в оффлайн магазинах. За последний год мы качественно доработали наш сайт и мобильные приложения с фокусом на пользователей мобильных устройств.

Поэтому мы задумались о ребрендинге

На фоне качественных изменений продукта фирменный стиль стал выглядеть устаревшим. Действительно, он был создан много лет назад. Стало очевидно, что масштабные внутренние изменения должны сопровождаться изменениями внешними. Так было принято решение о ребрендинге. Изменения в стратегии компании и изменения фирменного стиля совпали и органично дополнили друг друга.

Меняя визуальный образ, мы понимали, что наши нынешние клиенты, которых очень много, должны легко узнать привычный для них Биглион в новом дизайне, соответствующем современным тенденциям. Поэтому стиль изменился, но не кардинально. Эта тема была для нас крайне важна, и одно из заданий, которое мы ставили дизайнерами, — не нужно придумывать что-то абсолютно новое. Работайте со старым, меняйте, но это все равно должно быть узнаваемым.

Никита Козин

Основные элементы фирменного стиля — это логотип, символ, цветовая палитра, шрифт и стилеобразующие элементы, а еще сочетание всех элементов и стандарты их использования. Для начала мы обновили логотип. И в поисках его формы взглянули на историю купонов и скидок. Интересно, что появление купонов неразрывно связано с брендом Coca-Cola. Еще в конце 19 века основатель фирмы придумал раздавать небольшие бумажные листочки — купоны, которые давали право получения бесплатного напитка. А основа современной бизнес-модели купонного сервиса была заложена французской компанией Vente Privee, которая в 2000 году создала шопинг-клуб, предлагающий своим членам брендовые вещи по специальным ценам с большими скидками, действовавшими короткое время.

Купоны и скидки — отличные промо-средства, стимулирующие продажи. Биглион стимулирует продажи и помогает экономить, занимается купонами. И поэтому мы решили, что хорошо бы использовать форму купона, каким он был первоначально: листочек бумаги с засечками для отрыва. Раньше логотип Биглион был в форме стрелки, направленной вниз, а сейчас он стал больше похож на скидочный купон.

Цвет стал ярче, сочнее. Мы взяли апельсиновый, оранжевый цвет вместо прежнего персикового. Айдентика должна привлекать внимание, главный цвет будет встречаться на различных ресурсах, на баннерах, в рекламе и так далее. Сейчас основные используемые цвета — сочный оранжевый с контрастным черным. Когда нужно расставить какие-то акценты, используется зеленый.

Далее мы нашли символ. У любой компании должен быть сокращенный логотип, для Биглион выбрали символьный вариант, без надписи, как, например, у Apple ее знаменитое яблоко. Символ — это необходимый элемент в любой айдентике, особенно сейчас, когда свои требования выдвигают социальные сети. Поскольку в названии есть лев, его и использовали. Было очень много вариантов, были львы злые, мудрые, старые и молодые и так далее. Применяли к символу различные эмоции, и остановились на образе мягкого и доброго льва. Его зовут Муфаса.

Потом мы разработали несколько стикеров. И теперь они отлично работают. Львы на них выражают разные эмоции, и сотрудники компании охотно наклеивают их на ноутбуки. Это позитивно и лояльно. Нам очень нравится.

Для текстов и надписей мы искали шрифт гротеск, и выбор остановили на рубленом шрифте без засечек, более строгом, читабельном, округлом. Сейчас все заголовки пишутся одинаковым образом, одно или два слова выделяются, они контрастируют и цветом, и выделением. Шрифт — это важное изобразительное средство описания различных акционных и других предложений. Новый шрифт не сильно отличается от предыдущего, это сделано с целью быстрой адаптации пользователей к новому виду сайта.

Анна Мигаль

В итоге мы поменяли всю концепцию представления бренда по всем каналам коммуникаций, начиная с того, как мы выглядим на сайте и в мобильных приложениях, до того, как мы раскрываемся в телевизионных роликах. Была разработана единая концепция с новым фирменным стилем. Все — и социальные сети, и внешние баннеры и e-mail-рассылки — стало подчиняться общему закону.

Кстати, в ходе проекта по ребрендингу Тверь стала городом, в котором мы «вышли в эфир» с точки зрения 360-градусной активности уже с обновленным продуктом и с обновленной коммуникацией. Как раз для Твери были смонтированы новые ТВ-ролики, в новом дизайне, с новой концепцией, с учетом нового фирменного стиля и нового понимания, с какой тональностью в коммуникации мы хотим идти к нашим клиентам. Они получились достаточно оригинальные, свежие, с фокусом на нашу целевую аудиторию.

Ролик про Пашу и Рому

Ролик про Дашу и Свету

Конечно, наш бренд меняется, меняются и создаются новые продукты — и клиенты должны понимать, что в компании происходят изменения, благодаря которым мы улучшаем качество сервиса.

Визуальная коммуникация с клиентом через фирменный стиль в значительной мере способствует успешной реализации всех наших начинаний.

«Биглион» настроен на активное развитие и рост, расширение доходов бизнеса. В США и странах Европы купонными и скидочными сервисами пользуются 10% населения. Для себя мы ставим тоже такую амбициозную задачу — вырасти в несколько раз и достичь таких показателей на территории России.