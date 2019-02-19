«Билайн» начала выдавать письма и посылки в собственных салонах

Компания «Билайн» начала выдавать письма и посылки в 150 российских салонах, об этом сообщает vc.ru, со ссылкой на пресс-службу компании. «Билайн» тестировала эту услугу в пилотом режиме в Москве с декабря 2018 года.

Пункты выдачи заработали в Волгограде, Брянске, Воронеже, Мурманске, Владивостоке, Уфе и других городах. В магазинах сети можно забрать посылку габаритами до 150 см и весом до 10 кг. «Билайн» сотрудничает с сервисами доставки DPD и Boxberry.

В будущем «Билайн» планирует разрешить пользователям оплачивать доставленные товары и отправлять посылки. К концу 2019 года компания рассчитывает открыть пункты выдачи заказов в 2000 салонах сети.

«Билайн» будет получать прибыль с каждой выданной посылки, размер сборов в компании не раскрыли. Представители сети уточнили, что пункты выдачи посылок помогают увеличить трафик в салонах и наращивать продажи.

В 2018 году о планах принимать и выдавать посылки в своих магазинах говорил «Связной», а октябре источники сообщали о возможном появлении таких пунктов выдачи в отделениях «Сбербанка».