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«Билайн» раздаст бонусы за покупки в интернет-магазинах

Компания «Вымпелком», владеющая брендом «Билайн», провела масштабное обновление приложения «Мой Билайн», в котором теперь можно получать бонусы на баланс мобильной связи за покупки в более чем 600 интернет-магазинах.

Баллы будут начисляться, если пользователь перейдет по одному из предложений в разделе «Бонусы за покупки онлайн» в приложении «Мой Билайн». За покупку через мобильный телефон клиент получит бонусы на баланс сотовой связи. Пользователи Android смогут включить на смартфоне функцию «Автобонусы» и делать заказы на партнерских сайтах через браузер без перехода из приложения «Билайна». Пользователям iOS такая функция на данный момент недоступна.

Участник бонусной программы получит баллы при любом способе оплаты заказа, «даже если она была оплачена курьеру или в пункте самовывоза наличными», отмечается в сообщении.

«Мы совершенствуем „Мой Билайн“ не просто как операторское приложение самообслуживания. Сегодня это полноценный ассистент для тех, кто ведет цифровой образ жизни. Новая генерация приложения будет развиваться полностью силами внутренней команды, что позволит нам поднять пользовательский опыт и удобство на новый уровень», — коммментирует вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд.

Сервис начисления бонусов был создан Beeline Innovation Lab в партнерстве с инкубатором Digital Horizon на базе платформы PayReverse. Как пояснили в Digital Horizon, платформа PayReverse интегрирована с Admitad и другими локальными и глобальными рекламными сетями, работающими по модели CPA (оплата за действие).

Автор: Анна
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