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Билайн заключил партнерство с маркетплейсом goods.ru

На сайте маркетплейса goods.ru появились товары оператора сотовой связи Билайн: смартфоны, наушники, колонки, аксессуары, а также SIM-карты — всего более 4000 SKU. Goods.ru стал первым маркетплейсом, с которым «Билайн» заключили партнерство по схеме «Закажи и забери».

Приобрести товары пользователи могут, воспользовавшись сервисом «Закажи и забери» — выбрать на goods.ru необходимые товары, зарезервировать их и отметить на карте розничный салон, где будет удобно получить покупку. В течение часа покупателю поступит смс с подтверждением заказа, после чего он сможет забрать покупку в выбранном салоне связи. На данный момент к платформе подключены почти 300 розничных точек по Москве и Московской области.

При этом все товары участвуют в программе лояльности goods.ru, в рамках которой за каждый заказ покупателю начисляется кэшбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих покупок.

Старт сотрудничества стал успешным для обоих партнеров — за 2 последние недели декабря доля Билайна превысила 10% в общем обороте маркетплейса через сервис «Закажи и забери».

«Билайн — один из крупнейших операторов связи в России, и мы очень рады, что в качестве первого маркетплейса для партнерства по схеме „Закажи и забери“ была выбрана именно наша площадка. Мы планируем развивать географию сотрудничества и подключать к платформе больше розничных салонов связи по всей России», — комментирует Константин Маслов, коммерческий директор goods.ru.

«Партнерство с goods.ru увеличивает количество мест, в которых клиент может приобрести наши SIM-карты и оборудование. Наша задача — упростить людям подключение к телеком-сервисам Билайн и дать им возможность заказать необходимые товары и услуги не только в собственном интернет-магазине, но и на привычных маркетплейсах», — рассказывает Ильгиз Азизов, вице-президент по дистрибуции Билайн.

Автор: Анна
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