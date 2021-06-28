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BILLA и Райффайзенбанк запускают безопасную оплату покупок по QR-коду

Сеть супермаркетов BILLA и Райффайзенбанк запустили сервис бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей. С июня покупатели всех 160 супермаркетов BILLA могут мгновенно оплачивать покупки по QR-коду, выведенному на экран кассы.

Прием оплаты через СБП предполагает более выгодную комиссию за проведение платежей, а также моментальное круглосуточное зачисление средств на счет компании. Команда BIILA в короткие сроки с помощью API интегрировала сервис оплаты по QR-коду в кассовое программное обеспечение, разработчиком которого является международная компания.

«BILLA заботится о покупателях, постоянно работая над качеством услуг и увеличивая выбор доступных сервисов бесконтактной оплаты. Платежи по QR-коду не только удобны, но и отвечают современным требованиям безопасности, — комментирует Елена Мальцева, генеральный директор BILLA. — Мы рады предложить нашим гостям еще один технологичный способ оплаты в супермаркетах».

Чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код, выведенный на экран кассы, и подтвердить операцию в открывшемся мобильном приложении своего банка. Оплату по QR-коду через СБП поддерживают более 50 банков.

«Благодаря удобству для клиентов и привлекательным условиям для бизнеса платежи через СБП станут полноценной альтернативой карточным и наличным платежам в торгово-сервисных предприятиях, — дополняет Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями Райффайзенбанка. — Поэтому Райффайзенбанк активно предлагает этот сервис как один из наиболее технологичных в своей линейке продуктов для российского и международного корпоративного бизнеса».

Помимо оплаты по QR-коду на кассах, Райффайзенбанк предлагает решение для интернет-сайтов и мобильных приложений — мгновенный счет.

Автор: Анна
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