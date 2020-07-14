BILLA и СберМаркет запустили доставку продуктов из супермаркетов сети по Москве

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и сеть продуктовых супермаркетов BILLA запустили доставку продуктов в Москве. На первом этапе к СберМаркету будут подключены 11 супермаркетов BILLA, курьеры сервиса обеспечат доставку продуктов из BILLA по всей столице в день заказа в выбранный клиентом двухчасовой интервал.

В супермаркетах BILLA представлен широкий ассортимент эксклюзивной и фирменной продукции, товаров со скидками и товаров под собственными торговыми марками по выгодным ценам. Отличительная черта сети — свежесть продуктов: 60% ассортимента составляют товары категорий fresh и ultra fresh. Кроме того, BILLA гарантирует самую низкую регулярную цену более чем на 1700 товаров по сравнению с конкурентами: московскими гипермаркетами, супермаркетами и дискаунтерами.

«Доступность товаров для покупателей — один из ключевых приоритетов BILLA, особенно сейчас, в период пандемии. Партнерство со СберМаркетом продолжает нашу политику в области обеспечения качественного и безопасного сервиса. На первом этапе география доставки охватит всю территорию „старой Москвы“ в границах МКАД, но мы планируем последовательно наращивать как число супермаркетов, подключенных к сервису, так и зону доставки», — отмечает Елена Мальцева, генеральный директор BILLA в России.

Клиенты СберМаркета могут оформить заказ на сайте или в приложении, стоимость сборки и доставки заказа составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие. СберМаркет одним из первых сервисов включил бесконтактную доставку заказов: курьеры доставляют заказ до дверей, а оплата картой проходит онлайн. Первые 1500 покупателей получат в качестве комплимента от BILLA коробку шоколадных конфет собственной торговой марки Billa Premium.