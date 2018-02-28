Битрикс24 представляет новую концепцию онлайн-продаж
1 марта в Москве состоится первое масштабное бизнес-событие года — конференция Битрикс24.Идея. Хедлайнеры — Максим Батырев и Игорь Манн поделятся секретами эффектинового менеджмента и расскажут как стать № 1 в своем деле.
2000 предпринимателей города, именитые спикеры и CEO-топовых российских компаний соберутся вместе, чтобы обсудить ключевые темы развития бизнеса — стратегии, продажи, маркетинг, лидерство, тайм-менеджмент и технологии.
На конференции будет представлена новая версия Битрикс24. Участники познакомятся с совершенно новой концепцией онлайн-продаж и развития бизнеса в интернете — Интернет-магазин 2.0, который поможет продавать онлайн!
Опытные спикеры и бизнес-тренеры поделятся с участниками историями личного успеха, и расскажут:
- В чем точки роста бизнеса, и что позволит бизнесу повысить показатели без существенных перемен в компании;
- Как превратить случайного клиента в постоянного и переключить на новую услугу;
- Как повысить скорость и качество реакции на клиентские обращения;
- Как делать больше той же командой, или секреты и технологии автоматизации работы компании;
- Какие современные методики управления подходят вашему бизнесу и как их применять;
- Как сплотить команду и стать не просто руководителем, а истинным лидером;
- Как находить новых клиентов и какие инструменты маркетинга работают лучше всего.
Успейте зарегистрироваться! Подробную информацию о конференции: программу мероприятия, заявленных спикеров, форму обязательной регистрации и многое другое, вы найдете на сайте мероприятия. Участие бесплатное.