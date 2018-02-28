Битрикс24 представляет новую концепцию онлайн-продаж

1 марта в Москве состоится первое масштабное бизнес-событие года — конференция Битрикс24.Идея. Хедлайнеры — Максим Батырев и Игорь Манн поделятся секретами эффектинового менеджмента и расскажут как стать № 1 в своем деле.

2000 предпринимателей города, именитые спикеры и CEO-топовых российских компаний соберутся вместе, чтобы обсудить ключевые темы развития бизнеса — стратегии, продажи, маркетинг, лидерство, тайм-менеджмент и технологии.

На конференции будет представлена новая версия Битрикс24. Участники познакомятся с совершенно новой концепцией онлайн-продаж и развития бизнеса в интернете — Интернет-магазин 2.0, который поможет продавать онлайн!

Опытные спикеры и бизнес-тренеры поделятся с участниками историями личного успеха, и расскажут:

В чем точки роста бизнеса, и что позволит бизнесу повысить показатели без существенных перемен в компании;

Как превратить случайного клиента в постоянного и переключить на новую услугу;

Как повысить скорость и качество реакции на клиентские обращения;

Как делать больше той же командой, или секреты и технологии автоматизации работы компании;

Какие современные методики управления подходят вашему бизнесу и как их применять;

Как сплотить команду и стать не просто руководителем, а истинным лидером;

Как находить новых клиентов и какие инструменты маркетинга работают лучше всего.

Успейте зарегистрироваться! Подробную информацию о конференции: программу мероприятия, заявленных спикеров, форму обязательной регистрации и многое другое, вы найдете на сайте мероприятия. Участие бесплатное.