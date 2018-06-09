Бизнес-омбудсмен Борис Титов, семья которого владеет «Абрау-Дюрсо», попросил Путина ввести сбор на импортные вина

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, семья которого производит вина под брендом «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня „Ведерников“», попросил Владимира Путина ввести сбор на импортные вина. Письмо Титова президенту цитируют «Ведомости».

По данным издания, Путин перенаправил письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и своему помощнику Андрею Белоусову. Они должны его «рассмотреть и доложить».

Размер сбора, который предполагается направить на поддержку российских виноделов, в письме не указан. Но Титов называет общую сумму, которую, по его мнению, необходимо собирать: 30 млрд рублей в год.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», говорят, что, по грубым расчётам, сбор может составить примерно 30 рублей с бутылки.

Ранее стало известно, что сеть алкомаркетов «Красное и Белое» впервые вошла в десятку крупнейших розничных сетей России. Об этом говорится в отчёте Infoline.