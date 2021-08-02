Бизнес под открытым небом: спрос и цены на готовые предприятия и оборудование

Лето — ежегодная пора для прогулок на природе, а для кого-то еще и неплохое время, чтобы подзаработать. Ведь когда, как не летом, парки заполнены отдыхающими, желающими перекусить чем-нибудь сладеньким или охладиться мороженым? Эксперты Авито выяснили, какие готовые предприятия и оборудование привлекли внимание россиян в этом году.

На все готовенькое

Самым востребованным готовым бизнесом в России оказался передвижной бизнес по продаже попкорна. По сравнению с летом прошлого года спрос на него вырос в 2,5 раза, что неудивительно, ведь попкорн — одна из самых приятных составляющих походов в кино, тем более, если это кино под открытым небом. В июле 2021 года средняя цена такого «удовольствия» составила 170 000 рублей, что на 42% дороже, чем в прошлом году.

Интересно, но этим летом бизнесы по продаже мороженого не увенчались популярностью у предпринимателей — в июле этого года спрос на оборудованные ларьки и фургоны уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость данных бизнесов увеличилась на 40% и в этом году составила в среднем 350 000 рублей.

Завершили рейтинг «вкусных бизнесов на колесах» точки продаж сладкой ваты. По сравнению с летом 2020 года ими стали интересоваться реже на 35%. Средняя стоимость на сайте составила 58 000 рублей, что на 15% дешевле, чем в прошлом году.

Проще сделать самому

За последний год в российских парках появилось огромное множество фудтраков. В простонародье, фудтрак — это фургон, оборудованный для приготовления, хранения и продажи готовой еды. По сравнению с летом прошлого года спрос на такие предприятия общепита остался неизменным, а их средняя стоимость составила 1 300 000 рублей, что на 24% больше, чем прошлым летом. Плюс таких фургонов в том, что они универсальны и подходят для продажи практически любого «перекуса на ходу». В том числе, их можно использовать для продажи попкорна, сладкой ваты или мороженого.

Так, спрос на оборудование для производства сладкой ваты вырос на 71% с лета прошлого года. Россияне смогут приобрести его в среднем за 32 000 рублей, что на 7% дороже, чем прошлым летом.

Оборудование для производства попкорна не так сильно привлекло внимание россиян — по сравнению с июлем 2020 года спрос на него увеличился лишь на 9%, а его средняя стоимость на сайте составила 21 060 рублей, что на 12% дешевле, чем в прошлом году.

Мороженое оказалось наименее востребованным и в категории оборудования — спрос на инвентарь для его производства снизился на 16% с прошлого лета. Средняя стоимость выросла на 34% и составила 69 600 рублей.