Бизнес предлагает отсрочить маркировку технически сложных товаров

Комитет по торговле «Деловой России» попросил Минпромторг отложить маркировку технически сложных товаров. Инициатива связана с практическим отсутствием подделок электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов.

Согласно утвержденной в 2018 году государственной концепции, целью маркировки товаров является сокращение объемов незаконного оборота промышленной продукции, повышение собираемости налогов, а также мониторинг и контроль конкурентной среды. То есть маркировкой должны быть охвачены только те рынки, на которых наблюдается незаконный оборот промышленной продукции. Однако в настоящий момент критерии введения маркировки на том или ином товарном рынке не разработаны. В результате в перечне товаров участвующих в проекте по маркировке оказались совершенно разные товары с разной степенью проникновения в незаконный розничный оборот.

Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову.