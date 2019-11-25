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Бизнес предлагает отсрочить маркировку технически сложных товаров

Комитет по торговле «Деловой России» попросил Минпромторг отложить маркировку технически сложных товаров. Инициатива связана с практическим отсутствием подделок электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов.

Согласно утвержденной в 2018 году государственной концепции, целью маркировки товаров является сокращение объемов незаконного оборота промышленной продукции, повышение собираемости налогов, а также мониторинг и контроль конкурентной среды. То есть маркировкой должны быть охвачены только те рынки, на которых наблюдается незаконный оборот промышленной продукции. Однако в настоящий момент критерии введения маркировки на том или ином товарном рынке не разработаны. В результате в перечне товаров участвующих в проекте по маркировке оказались совершенно разные товары с разной степенью проникновения в незаконный розничный оборот.

Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Безусловно, маркировка товаров — это ключевой момент в обелении некоторых секторов торговли. Основная идея инициативы Минпромторга состоит в том, чтобы избавиться от контрафакта, а внедрение RFID-меток на рынок меховых изделий показало просто блестящие результаты. Но есть группы товаров, где „подделки“ практически отсутствуют. Сделать копию технически сложного товара, например холодильника, не только очень сложно и но и просто нерентабельно, поэтому вполне логично интегрировать маркировку в систему торгового оборота подобного товара в последнюю очередь», — комментирует председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

Автор: Анна
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