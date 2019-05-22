Бизнес против включения часа на дорогу в рабочее время

В предпринимательском сообществе выступили против включения в трудовые часы времени, затрачиваемого россиянами на дорогу до места работы. Предполагается, что это может негативно повлиять на отрасль торговли и доступность продуктов для граждан. Соответствующее обращение председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров направил депутату Госдумы Виталию Милонову.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил министру труда Максиму Топилину включить в восьмичасовой трудовой день один час езды до рабочего места.

В письме отмечено, что оборот розничной торговли в стране в настоящее время составляет около 2561,1 млрд рублей в год (35% ВВП). Вместе с тем, в торговле занято свыше 12 млн человек — более 18% трудовых ресурсов. Поэтому любая проблема стабильного функционирования и роста сферы ретейла является ключевым риском для социальной и экономической стабильности страны. В случае реализации инициативы рост издержек на оплату труда сотрудников торговых организаций составит более 30% и приведёт к существенному удорожанию розничной стоимости товаров и услуг для конечного потребителя.