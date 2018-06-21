Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагает вместе с ростом НДС до 20% ввести компенсационные механизмы, которые помогли бы нивелировать нагрузку на бизнес, говорится в письме главы организации Александра Калинина председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Опора» в письме предупреждает, что принятие законопроекта «обернется дополнительной фискальной нагрузкой на бизнес в размере 600 млрд рублей, приведет к росту цен, сокращению потребительского спроса». «Повышение НДС еще больше усилит и без того высокую нагрузку на фонд оплаты труда, что явно не будет способствовать „обелению“ зарплат», — опасается Калинин.

«По мнению „Опоры“, в пакете законопроектов необходимо рассмотреть предоставление бизнесу дополнительных компенсационных мер, связанных со снижением фискальной нагрузки, в том числе отмену налога на движимое имущество, снижение размера страховых взносов, улучшение налогового администрирования, в том числе внедрение ускоренного возврата НДС», — считает глава организации.

В среду комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля.