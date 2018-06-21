+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагает вместе с ростом НДС до 20% ввести компенсационные механизмы, которые помогли бы нивелировать нагрузку на бизнес, говорится в письме главы организации Александра Калинина председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Опора» в письме предупреждает, что принятие законопроекта «обернется дополнительной фискальной нагрузкой на бизнес в размере 600 млрд рублей, приведет к росту цен, сокращению потребительского спроса». «Повышение НДС еще больше усилит и без того высокую нагрузку на фонд оплаты труда, что явно не будет способствовать „обелению“ зарплат», — опасается Калинин.

«По мнению „Опоры“, в пакете законопроектов необходимо рассмотреть предоставление бизнесу дополнительных компенсационных мер, связанных со снижением фискальной нагрузки, в том числе отмену налога на движимое имущество, снижение размера страховых взносов, улучшение налогового администрирования, в том числе внедрение ускоренного возврата НДС», — считает глава организации.

В среду комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

25 июня / Комментарии
ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

Посевная инвестиция ФРИИ в сервис для покупок в магазинах для касс и очередей Pay-Z составит 20 млн руб. По итогам сделки фонд увеличит свою долю в компании до 24%. Ранее ФРИИ уже инвестировал в Pay-Z 2,5 млн руб. Стартап успешно прошел 14 Акселератор ФРИИ, запустившийся в начале этого года.

далее →

22 июня / Комментарии
Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России объявляет о назначении Сергея Гончарова на должность генерального директора федеральной торговой сети «Пятёрочка».

далее →

21 июня / Комментарии
«220 Вольт» запитает энергией

«220 Вольт» запитает энергией

ГК «220 Вольт» создала дочернее предприятие, по установке и обслуживанию силовой техники. «220 Вольт-Сервис» будет предоставлять услуги реализации проектов автономного энергообеспечения загородной недвижимости, а также торговых и промышленных объектов.

далее →

21 июня / Комментарии
Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

«Мегафон» решил заморозить бренд «Евросеть» в рамках сделки с «Вымпелком» по разделению ритейлера. Компании не желают, чтобы кто-либо мог воспользоваться этим брендом.

далее →

21 июня / Комментарии
John Lewis купит у клиентов старую одежду

John Lewis купит у клиентов старую одежду

Сеть универмагов John Lewis выкупит у населения старую и ненужную одежду. Так компания намерена на 300 тыс. тонн сократить выброс мусора  Чтобы получить деньги, покупателям достаточно оставить заявку в смартфон-приложении.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!