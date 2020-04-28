BMW запускает в России онлайн-продажи автомобилей

«BMW Group Россия» объявила о запуске дистанционных продаж автомобилей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение самой компании.

Такая опция стала доступна на сайтах дилеров и самого дистрибьютора. Можно дистанционно отправить заявку на кредит или провести оценку trade-in. После чего покупатель вносит предоплату или полностью оплачивает покупку (банковской картой или через Apple Pay и Google Pay). После оплаты дилер связывается с покупателем, чтобы обсудить детали доставки.

Онлайн-заказы группа начала тестировать с ноября 2019 г. — для BMW 2 серии Gran Coupe Online Edition. С начала года было оставлено более 100 предоплат. Сейчас для онлайн-покупки доступен весь модельный ряд.

Крупнейшие автодилеры и раньше предлагали выбор авто онлайн, предоплату и резервирование, напомнила директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина: «Потребитель уже проводит большую часть времени при выборе авто онлайн, выбирая бренд, модель и конфигурацию, сравнивая предварительные предложения от разных дилеров. Добавление возможности оплатить (пусть и частично) и оформить доставку/выдачу автомобиля — важный и своевременный шаг навстречу клиенту». Сможет ли это поддержать продажи, будет зависеть от того, как автоконцерны решат вопросы работы с клиентскими данными и как организуют работу дилерской сети в части поддержания единых стандартов качества и скорости доставки и выдачи автомобиля, говорит она.

Онлайн-продажи автомобилей с 15 апреля запустил и «АвтоВАЗ», включая дистанционную оценку trade-in, помощь в получении кредита, оплату и доставку автомобиля на эвакуаторе.

По прогнозам консалтинговой компании BCG, продажи автомобилей в России в 2020 г. снизятся на 19–50%, а по оценкам аналитического агентства «Автостат», сокращение рынка возможно на треть или вдвое.