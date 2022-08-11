13-14 октября 2022 года в Центре международной торговли Москвы состоится самая масштабная в стране конференция для онлайн-магазинов, производителей, селлеров и ритейлеров «Электронная торговля — 2022».

Тема мероприятия в этом году — «Большая переделка». На конференции компании, имеющие успешные кейсы, поделятся опытом адаптации под изменившиеся условия рынка и перестройке бизнес-процессов. Топ-менеджеры интернет-магазинов и ритейлеры подскажут как перезапуститься по-новому, чтобы сохранить позиции, а лучше — занять новые ниши, оставив конкурентов за бортом.

Спикеры — собственники бизнесов, топ-менеджеры, управленцы, профильные специалисты лидирующих интернет-магазинов, компаний-ритейлеров и производителей: «СБЕР ЕАПТЕКА», «Лента», «Ситилинк», «Сима-ленд», «Аскона», Hoff, «Комус», «Азбука Вкуса», Data Insight, Zenden, Leroy Merlin, Divan.ru и др.

Зарегистрироваться со скидкой до 33% от финальной стоимости билетов можно на сайте конференции. По промокоду SHOPOLOG2022 при оформлении билета Вы получаете скидку в 2000 рублей.

Программа ЭТ-2022

Откроется конференция пленарным ток-шоу, на котором топ-менеджеры и руководители ведущих магазинов поговорят об адаптации к последним глобальным изменениям и поделятся своим видением будущего развития.

«Электронная торговля» продолжится в 6 параллельных потоках: Стратегии, Маркетинг, Бизнес-процессы, Технологии, Селлеры и маркетплейсы, Отраслевые круглые столы. Прозвучат 120 докладов, подготовленных специально для конференции. С сеткой программы и списком докладчиков можно ознакомиться на сайте конференции.

Бонус-день предусмотрен для участников премиальных пакетов. Он состоит из экскурсии в один из ведущих ритейлеров или логистический центр, а также из развлекательной части.

Ужин с докладчиками — ещё одно преимущество премиального пакета. По окончании первого дня ЭТ-2022 участники конференции в неформальной обстановке обсудят проблемы передела рынка, а также требующие решения задачи своей компании.

Грандиозное завершение конференции — вручение отраслевой премии «Большой Оборот — 2022». Она присуждается за серьёзные успехи и выдающийся вклад в развитие интернет-торговли. Победителей в номинациях для ecommrece и компаний, предоставляющих сервис для интернет-магазинов, выберет экспертное жюри.