Исследование IBM: большая половина поколения Z предпочитают совершать покупки в оффлайне

Исследование IBM показало, что ритейлеры испытывают трудности, пытаясь соответствовать требованиям современных покупателей. Ритейлеры должны незамедлительно трансформировать свой бизнес, чтобы завоевать лояльность покупателей, которые ищут товары то в магазине, то в интернете, в том числе с помощью мобильных устройств или через соцсети.

Вот, что следует из проведенного IBM Institute for Business Value (IBV) исследования, составленного на основе опроса 15 тысяч представителей поколения Z, покупательная способность которого по некоторым оценкам достигает в $44 млрд:

67% поколения Z всегда предпочитают совершать покупки в обычных магазинах, несмотря на то, что проводят большую часть времени в онлайн-пространстве. 31% опрошенных делают покупки офлайн лишь время от времени

66% опрошенных часто пользуются более чем одним гаджетом, а 60% не будут использовать приложение или сайт, если они слишком медленно загружаются

Поколение Z требует высокого уровня персонализированного обслуживания, отдавая предпочтение качеству перед ценой и хотят взаимодействовать с брендом по всем каналам коммуникаций

Исследование IBM потребительского опыта, в котором участвовали представители более 500 брендов в 24 странах, показывает, что, несмотря на меняющиеся потребности клиентов, компании продолжают испытывать трудности в вопросе соответствия ожиданиям покупателей. Так, согласно результатам опроса:

лишь 19% ритейлеров способны обеспечить высокий уровень персонализации цифрового потребительского опыта

только 17% могут предоставить дополнительную информацию, помимо данных о наличии товаров

84% не предлагают каких-либо мобильных сервисов в самом магазине

Преодолеть разрыв между тем, что требуют покупатели и что в свою очередь предлагают бренды помогут когнитивные технологии. Они позволят ритейлерам собирать информацию обо всех видах взаимодействия, оперативно реагировать по всем каналам коммуникаций и корректировать методы общения с потребителями. Облачные когнитивные решения IBM исследуют данные о покупателях и объединят их с информацией о других важных факторах, например, погодных условиях, ценовых трендах, моделях потребительского поведения, а также способности поставщиков предоставить персонализированный покупательский опыт, которого требует клиент.