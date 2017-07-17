Больше, чем агрегатор: «Яндекс.Маркет» будет предлагать чекаут и доставку

Как сообщает РБК, «Яндекс.Маркет» в скором времени может стать настоящим онлайн-гипермаркетом со своим чекаутом и доставкой.

Максим Гришаков, генеральный директор «Яндекс.Маркета», сказал, что площадка ведёт переговоры с рядом логистических компаний об аренде складских помещений.

– Я хочу, чтобы человек, придя к нам на платформу, мог быстро и удобно совершать онлайн-покупки широкого ассортимента продуктов, а в дальнейшем и услуг. А мы должны исполнить заказ с высоким качеством. На память приходят примеры некоторых международных офлайн-ретейлеров, например британский Tesco, которые в прошлом десятилетии в дополнение к широкому ассортименту товаров добавляли сервисы, такие как продажа туристических услуг, страховых продуктов, бензина для автомобилей. Один из таких ретейлеров даже открыл комнату бракосочетаний. Мы, конечно, так далеко идти не собираемся, но сильно расширять ассортимент товаров планируем», – говорит Гришаков относительно планов развития площадки.

Примеряемая «Яндекс.Маркетом» модель онлайн-гипермаркета уже эксплуатируется, и весьма успешно, ритейлером Amazon.