Более 18 000 детей получат новогодние подарки благодаря акции «Лента добрых дел»

Компания «Лента» объявляет о старте новогодней благотворительной акции «Лента добрых дел», благодаря которой подарки получат 18 200 воспитанников 258 социальных учреждений во всех городах присутствия компании.

Компания проводит новогоднюю акцию с 1 по 26 декабря в 245 гипермаркетах и четырёх супермаркетах в 88 городах присутствия. В магазинах установят ёлки с открытками, на которых будут написаны желания воспитанников государственных детских домов и специальных учреждений. Это организации, которым «Лента» систематически оказывает помощь.

В этом году пожелания на специальных открытках написали 18 200 воспитанников 258 учреждений. Чаще всего дети просят у Деда Мороза машинки, конструкторы, куклы, наборы для творчества, косметику и мягкие игрушки. Всё это можно купить и оставить на стойке информации в гипермаркетах, а в супермаркетах будут собирать сладкие новогодние подарки.

Исполнить новогоднюю мечту ребёнка может каждый покупатель торговой сети. Участник акции получит купон на скидку в размере 10% на покупки в «Ленте» от 1500 рублей. Предложение будет действовать 1 по 16 января 2022 года.

«Каждый год мы вместе с покупателями совершаем настоящее новогоднее чудо для тысяч воспитанников социальных учреждений. Проект стал доброй традицией, которая вовлекает большое число наших клиентов в благотворительность». Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова

Акция «Лента добрых дел» проходит в шестой раз. В прошлом году покупатели и компания приобрели подарки для 17 913 детей.