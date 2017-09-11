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Более 50% клиентов банков совершают покупки в иностранных интернет-магазинах

Больше половины жителей России, которые совершают покупки в Интернете, успешно освоили иностранные онлайн-магазины. Такие данные предоставили банковские аналитики.

Согласно опросу банка «Хоум Кредит», во втором полугодии 2017 года более 50% клиентов банков с той или иной частотой совершали покупки у иностранных интернет-ритейлеров, сообщает газета «Известия».

В Бинбанке более 60% клиентов совершили в 2017 году хотя бы одну покупку в зарубежных интернет-магазинах. В Московском кредитном банке также увеличилось число операций в заграничных онлайн-магазинах на 34%.

Чаще всего россияне приобретают в иностранных интернет-магазинах одежду и обувь, смартфоны, музыку и игры. Больше всего покупок совершается в Китае (88%).

Эксперты считают, что, если рубль начнет укрепляться, объемы шопинга за границей будут только расти.

Автор: Анна
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