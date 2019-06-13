Более 50% россиян приобретают товары только со скидками

Доля россиян, покупающих товары со скидками, по итогам 2018 г. достигла 50,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. Показатель впервые превысил психологически важную отметку 50%. Для сравнения: в 2016 г. он был на уровне 41%, а годом позже достиг 45%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков указывает, что в натуральном выражении продажи продуктов питания до сих пор не достигли докризисного уровня 2013 года.

По словам Дмитрия Вострикова, розничный рынок оказался в таких условиях, когда промо постепенно приводит к сокращению доли товаров, продающихся без акций. "Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки«,— поясняет господин Востриков.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, констатируют в Ipsos. В «Nielsen Россия» добавляют, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что в 2018 году приняли решение стабилизировать промоактивность и не наращивать количество товаров, отпускаемых по акциям. Сейчас доля промо в магазинах X5 сохраняется на уровне 35%, заявил представитель компании. В группе «М.Видео—Эльдорадо» говорят, что доля промо в сегменте бытовой техники и электроники последние два-три года превышает 50% из-за конкуренции как среди сетей, так и производителей. Это подтверждают в объединенной компании «Связной—Евросеть». Но там надеются, что в 2020 году доля промо начнет сокращаться. В Leroy Merlin заверяют, что в магазинах сети нет товаров, продающихся со скидками.

Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают в Nielsen.

В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Они меняют подход к стимулированию покупателей, стараются предлагать не скидку, а, к примеру, программы накопления баллов. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты.