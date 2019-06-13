+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Более 50% россиян приобретают товары только со скидками

Доля россиян, покупающих товары со скидками, по итогам 2018 г. достигла 50,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. Показатель впервые превысил психологически важную отметку 50%. Для сравнения: в 2016 г. он был на уровне 41%, а годом позже достиг 45%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков указывает, что в натуральном выражении продажи продуктов питания до сих пор не достигли докризисного уровня 2013 года.

По словам Дмитрия Вострикова, розничный рынок оказался в таких условиях, когда промо постепенно приводит к сокращению доли товаров, продающихся без акций. "Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки«,— поясняет господин Востриков.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, констатируют в Ipsos. В «Nielsen Россия» добавляют, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что в 2018 году приняли решение стабилизировать промоактивность и не наращивать количество товаров, отпускаемых по акциям. Сейчас доля промо в магазинах X5 сохраняется на уровне 35%, заявил представитель компании. В группе «М.Видео—Эльдорадо» говорят, что доля промо в сегменте бытовой техники и электроники последние два-три года превышает 50% из-за конкуренции как среди сетей, так и производителей. Это подтверждают в объединенной компании «Связной—Евросеть». Но там надеются, что в 2020 году доля промо начнет сокращаться. В Leroy Merlin заверяют, что в магазинах сети нет товаров, продающихся со скидками.

Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают в Nielsen.

В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Они меняют подход к стимулированию покупателей, стараются предлагать не скидку, а, к примеру, программы накопления баллов. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

11 июня / Комментарии
X5 Retail Group открыла первый «Перекрёсток» с элементами новой концепции

X5 Retail Group открыла первый «Перекрёсток» с элементами новой концепции

X5 Retail Group объявляет об открытии первого пилотного супермаркета «Перекрёсток» с элементами новой концепции. Магазин, расположенный в Москве на улице Таллинская, дом 7, аккумулировал большую часть нововведений, которые станут основой нового концепта «Перекрёстка».

далее →

10 июня / Комментарии
Федеральный DIY-ритейлер ввел феминитивы в официальную переписку

Федеральный DIY-ритейлер ввел феминитивы в официальную переписку

ГК «220 Вольт» внесла поправки во внутренний кодекс компании. Теперь сотрудницы торговой сети могут официально использовать гендерную лингвистику в обозначении своих должностей.

далее →

10 июня / Комментарии
Смартфоны уходят в онлайн

Смартфоны уходят в онлайн

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги онлайн-продаж смартфонов на российском рынке с января по апрель 2019 года. По данным ритейлера, за 4 месяцев россияне приобрели на 35% смартфонов больше в штучном выражении, чем годом ранее, что стало самым рекордным приростом продаж смартфонов в интернете за последние три года.

далее →

7 июня / Комментарии
X5 Retail Group установит автоматы по приему использованной пластиковой тары

X5 Retail Group установит автоматы по приему использованной пластиковой тары

Компании X5 Retail Group и Unilever подписали соглашение об установке в московских магазинах автоматов по приему использованной пластиковой тары. Сначала компании проведут пилотное тестирование, после чего договорятся о масштабах проекта.

далее →

7 июня / Комментарии
«Перекрёсток» введёт кэшбэк по картам «Мир»

«Перекрёсток» введёт кэшбэк по картам «Мир»

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекрёсток» и национальной платежной системы «Мир». Документ подписали главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на полях Петербургского международного экономического форума.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!