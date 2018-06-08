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Более 80% покупателей возвращаются за покупками на AliExpress

Более 80% пользователей AliExpress в России возвращаются к сервису для новых покупок, заявил генеральный директор Alibaba.com (RU) Лю Вей на Неделе российского ритейла 8 июня.

«У нас почти 20 млн пользователей в России, которые покупают различные товары в разных странах и нашей стране. Более 80% покупателей возвращаются к нам еще раз примерно через десять дней. Это очень высокий показатель даже по сравнению с Китаем», — заявил Люди Вей, выступая в рамках пленарного заседания «Е-commerce в России. Актуальные вопросы международного сотрудничества».

По его словам, в Alibaba «существуют разные уровни покупателей — например, бриллиантовые, и большинство российских пользователей именно такие».

«Российские покупатели очень умные, тщательно подходят к выбору товаров», — сказал Лю Вей.

В России, пояснил Лю Вей, Alibaba работает по трем направлениям. Кроме AliExpress, это Tmall — площадка, работающая, в том числе, как маркетплейс, а также продажа товаров российских производителей в Китай. «Мы бы хотели помочь российским производителям сбывать свои товары за границей», — подчеркнул он.

Больше всего в России Alibaba инвестирует в инфраструктуру, отметил Лю Вей. «Мы хотели бы создать инфраструктуру — мы хотим совершенствовать логистику, платежные процессы, используем big data. Мы много лет развиваемся по всему миру, в России мы только в самом начале пути», — заключил он.

Автор: Анна
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