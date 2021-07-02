Более половины россиян хотя бы раз продавали что-то через социальные сети

Сервис Объявления ВКонтакте провел исследование и выяснил, какие товары и по какой цене легче всего продать в социальной сети.

Более половины жителей России старше 18 лет хотя бы раз продавали что-то через социальные сети, показал опрос сервиса Объявления ВКонтакте и исследовательского агентства ResearchMe.

Около трети пользователей удается найти покупателя через свою страницу в соцсети за 1-2 дня, еще четверть опрошенных продаёт товары в соцсетях за 3-5 дней.

Быстрее всего у респондентов удавалось продать одежду (19%), бытовую технику (17%) и электронику — телефоны и планшеты купили через соцсети у 17% опрошенных.

Почти половина респондентов уверены, что товары не дороже 2000 рублей можно продать за 1-2 дня. Каждый десятый уверен, что вещи через соцсети легко продавать в принципе вне зависимости от стоимости. Интересно, что более 70% опрошенных готовы торговаться в соцсетях, и согласны сбросить от 10 до 30% от изначальной стоимости товара.

Цена — первое, на что обращают внимание 53% респондентов, решив приобрести что-то через социальную сеть. На описание и характеристики вещи смотрят 44%, внешний вид волнует почти 40% опрошенных, поэтому они старательно изучают фотографии товара.

Лайки и комментарии тоже имеют важное значение при купли-продаже в социальной сети: 37% пользователей обращает на это внимание, когда хотят что-то приобрести, а 15% продавцов просят друзей и знакомых «лайкнуть» свое объявление.

Доверяют потенциальные покупатели больше тому продавцу, чей профиль имеет высокие отзывы — этот пункт выбрали почти половина (45%) опрошенных. Треть респондентов купили бы товар только у тех, с кем у них есть общие друзья или знакомые в соцсетях, а около 10% опрошенных приобретут товар скорее у того, с кем у них совпадают общие интересы.

Исследование проведено методом онлайн-опроса в мае 2021 года среди 1261 пользователя рунета старше 18 лет.