Более трети покупок товаров россияне осуществляют онлайн

В первом полугодии число платежей картами в интернете выросло почти в три раза. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Количество онлайн-трансакций по картам изменилось в первой половине 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 283%. В денежном выражении рост составил 255%. Это стало рекордом с 2014 г., когда в аналогичном исследовании был зафиксирован рост карточных платежей в онлайне на 127,1%. В последующие годы рост в этом сегменте не превышал 50%.

При этом средний чек за последний год незначительно сократился. Так, по итогам первого полугодия 2019 г. он составил 2,08 тыс. руб. против 2,32 тыс. руб. за аналогичный период 2018 г.

Авторы исследования считают, что онлайн-платежи в e-commerce уверенно забирают часть торгового эквайринга. По данным «Русского стандарта», на долю интернет-эквайринга в общем объеме торгового эквайринга в 2016 г. приходилось 5,5%, в 2017 г. — 8,5%, в 2018 г. — 13,5%, а в первом полугодии 2019 г. — 32,3%.

Эксперты уверены, что рост продолжится, поскольку в этот сектор вовлекается все больше компаний малого и среднего бизнеса, для которых платежи в сети предпочтительней, а граждане не хотят тратить время на ходьбу по магазинам.

«В последний год-два в борьбу за клиента вступил и мобильный эквайринг. Именно такие решения максимально выгодны и удобны как для малого и среднего бизнеса, так и торговых представителей ритейлеров», — поясняет директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова

По ее словам, многие ритейлеры, представленные в офлайне, дублируют каталоги на онлайн-сайты, появляются новые игроки, а текущие увеличивают свою клиентскую базу. Кроме того, в 2018–2019 годах наметился тренд по реализации товаров и услуг премиального класса в интернете — крупные luxury-бренды постепенно переходят в сеть, отмечают авторы исследования.

"Сегмент безналичных платежей в интернете развивается большими темпами, чем классический эквайринг«,— указывает вице-президент банка ВТБ Алексей Киричек. По его словам, причиной этого является несколько факторов: «почти тотальное проникновение интернета, рост доверия и популярности маркетплейсов, ускорение темпа жизни, а с ним и скорости покупок». На традиционные магазины зачастую людям просто жаль времени, «вопрос поиска товара, оптимального по цене и качеству, в интернете решается быстро, эффективно, „на диване“».

Банк «Русский стандарт» входит в пятерку крупнейших игроков на рынке эквайринга, исследование основано на десятках миллионов трансакций по картам разных банков, эквайринг которых он обеспечил.