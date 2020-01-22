Более триллиона евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году

Эксперты GfK ожидают, что в 2020 году глобальные потребители потратят порядка 1,05 триллиона евро на бытовую технику и электронику, — что в стоимостном выражении на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. Драйверами роста станут телеком-сектор (+3 процента в денежном выражении), крупная бытовая техника (+2 процента). Самым быстрорастущим сектором в глобальном масштабе станет малая бытовая техника (+8 процентов). Продажи в секторах IT, офисная техника и потребительская электроника (аудио-, фото-, видеотовары) останутся почти без изменений по сравнению с прошлым годом.

О главных трендах индустрии потребительских технологий рассказывает Павлин Лазаров, ведущий эксперт GfK SE по глобальному рынку бытовой техники и электроники: «Мы предполагаем, что благодаря распространению 5G телеком-сектор вернется к росту. Да так, что спрос на смартфоны — главный вклад здесь ожидается от Китая и развивающихся стран Азии — окажет позитивное влияние не только на телеком-сектор, но и весь глобальный рынок потребительских технологий. Ключевыми факторами выбора товаров в этом году остаются инновационность, производительность и премиальность, которые обеспечивают качественный пользовательский опыт. Кроме этого, потребители сегодня хотят инвестировать в удобство, здоровый образ жизни / wellness. Это поддержит высокую динамику спроса на малую бытовую технику как на развитых, так и на развивающихся рынках».

Конкуренция за выбор покупателя

В 2020 году покупатели техники и электроники, как и годом ранее, больше всего потратят на телеком-товары: в 2019 году на эти покупки пришлось 43 процента оборота глобального рынка БТиЭ. По прогнозам GfK, в 2020 году эта сумма составит 454 миллиарда евро. На втором месте — крупная бытовая техника, глобальные продажи в сегменте вырастут до 187 миллиардов евро. Сектор потребительской электроники заработает 146 миллиардов евро (14 процентов потребительских затрат). Восходящая звезда рынка техники и товаров длительного пользования — сектор малой бытовой техники. В 2020 сектор вырастет на 8 процентов, его доля составит более 9 процентов в обороте продаж техники и электроники, а его глобальный оборот может достичь 97 миллиардов евро. Более 15 процентов глобальных потребительских затрат на технику и электронику придется на сектор IT и офисного оборудования.

В центре внимания — «rich experience», спрос на качественный пользовательский опыт

Высокая производительность, инновационность, премиальность, а также выдающийся дизайн продукта, — ключевые составляющие качественного пользовательского опыта при взаимодействии с технологическими товарами. Эти тренды проявляются, в частности, в виде растущего спроса на OLED телевизоры (рост +19 процентов в стоимостном выражении), игровые ноутбуки (+15 процентов) и беспроводные ручные пылесосы (+23 процента). В Телекоме почти три четвери продаж (73 процента продаж в первые девять месяцев 2019 года) сделали смартфоны с экранами 6 и более дюймов. 26 процентов продаж пришлось на смартфоны с камерами 20 и более мегапикселей. Эти примеры подтверждают значимость инновационных функций, способных обеспечить преимущества при взаимодействии с контентом посредством устройства: будь то простой обмен мультимедиа контентом, возможности съемки и дальнейшей работы с фото / видео контентом, просмотр контента.

Значимая составляющая rich experience — простота использования и простота для жизни. 46 процентов респондентов глобального исследования GfK Consumer Life 2019 говорят, что им нужна техника, способная сделать их жизнь проще. Запрос на простоту отражается в устойчивом росте на роботы-пылесосы (+18 процентов роста стоимости), стиральные машины с сушкой (+29 процентов в стоимостном выражении). Другой пример уверенно растущей категории, объединяющей в себе одновременно простоту и высокую функциональность, — смарт-часы (+48 процентов в стоимостном выражении).