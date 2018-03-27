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Борис Лепинских: интернет-магазин E96.ru спасти не удалось

Владелец интернет-магазина E96.ru Борис Лепинских написал письмо своим сотрудникам, в котором извинился и поблагодарил за терпение и признал, что средств на выплату долгов по зарплате у компании пока нет.

По его словам, компания задолжала также за аренду офиса, складских помещений и call-центра.

«Мы должны были справиться со сложной ситуацией в E96.ru до 26 марта через привлечение инвестора. Но так и не смогли получить финальное „да“ ни от одной компании, хотя интерес проявляли многие инвесторы разного уровня. Мы будем продолжать эту работу, но просить вас оставаться в компании дальше я не имею права», — говорится в письме.

«Я приношу вам свои личные извинения за сложившуюся ситуацию и за то, что вы верили и ждали 1,5 месяца безрезультатно. Мы действительно сделали всё, что могли. Благодарю всех вас за то, что мы делали вместе столько лет. Вы самая крутая команда и вместе сделали очень классную компанию», — написал Борис.

С начала года в базе данных Арбитражного суда зарегистрировано почти два десятка исков о взыскании задолженности. Задолженность перед поставщиками продукции по этим материалам составляет более 14 млн рублей.

Екатеринбургский онлайн-ритейл попал в затруднительную финансовую ситуацию в середине февраля. Тогда Лепинских отправил в неоплачиваемый отпуск часть работников, и за полтора месяца надеялся найти нового инвестора.

В конце июля 2017 года холдинг «Сафмар» семьи Гуцериевых объявил о продаже бизнеса E96.ru. Таким образом, спустя полтора года магазин вернулся к основателям — Борису Лепинских и Дмитрию Пивоварову.

Автор: Анна
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