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Bosch открывает первый на российском рынке флагманский магазин

Ведущий мировой производитель бытовой техники, немецкий бренд Bosch сегодня открывает первый на российском рынке флагманский магазин. Он разместился в многофункциональном комплексе «Легенда Цветного» по адресу: Цветной бульвар, 2. Консультантом сделки по аренде помещения стрит-ритейла площадью 481 кв. м выступила компания JLL.

Флагман Bosch объединит шопинг и впечатления, торговое пространство и интерактив в виде кулинарных мастер-классов от российских и иностранных шеф-поваров. В Европе Bosch уже запустил подобный формат, в России это пока единственный магазин.

В качестве площадки для такого необычного формата магазина команда JLL предложила МФК «Легенда Цветного», расположенный в историческом центре Москвы и объединяющий офисы класса А, жилье уровня deluxe и качественную ритейл-зону. Особую атмосферу района создает благоустроенный сквер, а также развитая инфраструктура с многочисленными барами, ресторанами и кафе. Достоинством «Легенды Цветного» является комфортная локация в непосредственной близости от двух станций метро и наличие удобного подъезда на автомобиле с Садового и Бульварного кольца, что обеспечивает высокий трафик.

Антон Рассадин, руководитель отдела корпоративных коммуникаций «БСХ Россия», отмечает: «В этом году исполнилось 25 лет с момента начала работы региональной организации Bosch в России. Мы как технологическая компания стремимся не просто идти в ногу со временем, но и зачастую опережать его, создавая решения для повседневной жизни. Концепция флагманского магазина предоставит возможность познакомить нашу аудиторию с инновационными продуктами в области бытовой техники и сделать это в дружелюбном, интерактивном, почти домашнем формате. Посетители смогут не только увидеть новинки, но и испробовать их в действии. Мы уже протестировали эффективность такого формата в нескольких городах Европы и верим в его успех на российском рынке».

Юлия Назарова, руководитель отдела стрит-ретейла компании JLL в Москве, комментирует сделку: «При поиске помещения под флагманский магазин Bosch предъявлял довольно жесткие требования к уровню и формату помещения. С одной стороны, была необходима площадка в центральной части города, с высоким пешеходным и автомобильным трафиком, с другой — возможность парковки для посетителей, которая затруднительна в центре Москвы. В свою очередь, нестандартный формат, предполагающий проведение мастер-классов, обусловил высочайшие требования к техническим характеристикам объекта, в том числе обеспеченности электричеством и вентиляцией. В качестве решения команда JLL предложила многофункциональный комплекс „Легенда Цветного“. Расположенный в активной деловой и туристической зоне и реализованный в соответствии с требованиями современных арендаторов, он сам выступает мощной точкой притяжения трафика, в том числе за счет грамотно сформированной ресторанной и торговой зон».

Автор: Анна
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