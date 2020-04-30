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Boxberry и СДЭК доставят товары из ВКонтакте

ВКонтакте первой из социальных сетей в России запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry. Также забрать заказ можно в ближайшем отделении почты или самостоятельно у продавца. Кроме того, расширились возможности работы с API — многие задачи теперь можно автоматизировать.

Чтобы организовать доставку, администратор должен включить её в своём «Магазине 2.0». Boxberry, СДЭК, почта, международная доставка или самовывоз — всё это можно включить вместе или по отдельности. Также в карточке товара продавец может указать габариты и вес посылки, что поможет определить стоимость доставки.

Покупателю, в свою очередь, остаётся лишь указать подходящий способ доставки. Сделать это можно как в мобильном приложении, так и в десктопной версии ВКонтакте. Пользователь сможет выбрать конкретный пункт выдачи у СДЭК или Boxberry. Продавец может указывать трек-номер отправлений, а клиент — следить за изменениями в статусе заказа с помощью уведомлений или раздела «Заказы».

«Мы продолжаем развивать платформу для e-commerce и добавлять возможности для классного шопинга прямо в VK. Ведь от того, насколько легко пользователям сделать покупку и получить заказ, зависит и успешность бизнеса. Доставка через Boxberry и СДЭК — то, что отличает „Магазин ВКонтакте“ от продаж во всех других социальных сетях. Такой функциональности нет больше нигде. У нас серьёзные планы по развитию платформы: мы уже готовим другие полезные новинки для продавцов и покупателей».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте

«ВКонтакте — одна из самых востребованных площадок в России, на которой встречаются тысячи продавцов и миллионы покупателей. Для нашей компании, как одного из самых крупных сервисных провайдеров в логистике, задача по реализации сервиса такого масштаба — не первая. Даже в текущей ситуации стабильно работают все режимы доставки: до пункта выдачи и до двери. В том числе бесконтактно. Это позволит клиентам быстро и удобно совершать покупки. Уверен, получатели оценят преимущества приобретения товаров с доставкой СДЭК».

Виктор Соловьёв, руководитель проекта «Ключевые клиенты» СДЭК

«Доставка товаров из социальных сетей — большой шаг вперёд для нашей компании. Мы были в числе первых, кто организовал доставку для классифайдов, и уже третий год уверенно развиваем этот сервис. Сейчас Boxberry занимает значительную долю этого рынка. С момента запуска услуги в 2017 году объём заказов вырос в 9 раз, что доказывает востребованность продукта у потребителей. Мы планируем адаптировать доставку под запросы аудитории ВКонтакте и готовы обеспечить качественный сервис, которым людям будет удобно пользоваться».

Екатерина Коновалова, руководитель С2С-направления службы доставки Boxberry

Кроме того, в «Магазине 2.0» стало больше возможностей для автоматизации. Расширились возможности API: продавцы могут подключить свою CRM-систему и получать там информацию обо всех новых заказах, а также разом менять их статус. Или можно интегрировать систему управления складом — и автоматически переносить ассортимент в «Магазин», не вводя вручную даже свойства товаров. Это позволит предпринимателям снять с себя часть рутины и заняться более сложными задачами, а особенно облегчит жизнь среднему и крупному бизнесу, которые получают сотни заказов в день.

Ранее ВКонтакте запустила новую платформу для e-commerce. Первый этап изменений — запуск «Магазина 2.0». Все инструменты, которые нужны для организации продаж в VK, теперь собраны вместе — чтобы настроить магазин в своём сообществе, больше не придётся подключать разные функции по отдельности.

Автор: Анна
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