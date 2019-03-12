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Boxberry начала сотрудничество с Decathlon

Служба доставки Boxberry начала осуществлять выдачу заказов из интернет-магазина Decathlon. Подключившись к Boxberry, Decathlon получил 2500 пунктов выдачи в 514 городах России.

Тестовые отправки начались в январе 2019 года, с начала марта работа ведётся в стандартном режиме. Интернет-заказы Decathlon можно забрать в любом из отделений Boxberry. Отправление не должно превышать 15 кг, а сумма трёх измерений (длин сторон) – 2,5 м, при этом длина наибольшей стороны – не более 1,2 м.

«В современном мире все большей популярностью пользуются пункты выдачи заказов (ПВЗ) около дома, так как это доступнее, дешевле и удобнее по дороге домой. Широкая сеть пунктов выдачи даёт преимущества для клиентов Decathlon по доставке. Расширяя географию и возможности, мы становимся ближе для наших покупателей в разных городах России», — рассказывает Маргарита Страхова, руководитель по логистике е-commerce Decathlon. 

Спортивные товары пользуются хорошим спросом у онлайн-покупателей. По данным внутренней статистики Boxberry, они входят в ТОП-10 товарных категорий по итогам 2018 года. Объем заказов интернет-магазина Decathlon ежегодно растёт в среднем на 20%. 

«Пользователи охотно покупают спортивные товары онлайн, а расширение возможностей доставки делает такой шоппинг ещё удобнее и доступнее. Особенно это важно для регионов, небольших городов. Чем больше точек доставки там подключается, тем быстрее растёт число заказов», — комментирует коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин.

В будущем компании планируют расширить сотрудничество, подключив услуги курьерской доставки и возможность частичного выкупа заказа.

Автор: Анна
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