Boxberry открыла 2000 отделений в России

6 августа компания открыла юбилейное двухтысячное отделение в Красноярске.

Активный прирост пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Boxberry отмечается как в крупных городах-миллионниках, так и небольших городах с населением до 20 тысяч жителей, что связанно с увеличением числа интернет-заказов, частных посылок и ростом спроса на бюджетную удобную доставку.

Расширение сети происходит за счет реализации как собственной, так и партнерской программ. Чаще всего партнерами Boxberry становятся представители малого бизнеса и владельцы небольших сетей, которые имеют торговые точки и ищут способы получения дополнительного дохода.

Заявки на открытие партнерских отделений активно присылают предприниматели всех регионов. Лидером по количеству обращений является Центральный федеральный округ (около 1000 в июле 2018 года), чуть меньше желающих в УрФО (800 заявок) и в Сибирском федеральном округе (более 500).

Для начала работы будущему партнеру необходимы кассовый аппарат, небольшое свободное пространство примерно 2×2 метра, чтобы хранить посылки, а также возможность разместить брендированые элементы Boxberry для обозначения отделения. Компания, в свою очередь, обеспечивает обучение персонала, техническую и консультационную поддержку, предоставляет удобный интерфейс для работы и берет на себя весь процесс доставки.

В 2017 году услугами Boxberry воспользовались 2,8 млн человек. С осени 2017 года число посылок, отправляемых физическими лицами, выросло в 10 раз, а число отделений увеличилось на 30%. В отделении можно получить заказ из интернет-магазина, оформить бесплатный возврат в британский интернет-магазин Asos. Также в ПВЗ принимают на отправку посылки, письма и заказы из небольших онлайн-магазинов.

Сейчас с Boxberry сотрудничают около 4000 российских и иностранных интернет-магазинов, из них порядка 3300 — представители малого и среднего бизнеса. Региональным онлайн-продавцам расширение сети отделений позволяет быстро решить логистические задачи.