Boxberry подвела итоги работы на российском рынке в 2018 году

Компания расширяет географию присутствия, увеличивает объем перевозок и запускает новые направления работы

Boxberry продолжает увеличивать число отделений по всей России: с января по декабрь 2018 года сеть ПВЗ выросла на 37% — до 2 331. Расширение географии также остаётся одним из приоритетных направлений развития компании: общее число городов присутствия выросло до 502.

Компания сократила сроки доставки в среднем на 1,5 дня по 154 направлениям из Москвы и на большинстве маршрутов межрегиональных доставок в 10 субъектах РФ. Доставлять быстрее при сохранении текущей стоимости стало возможным за счёт оптимизации маршрутов и стандартизации процессов взаимодействия с перевозчиками.

В структуре заказов компании частные отправления заняли 6%, грузы из интернет-магазинов — 94%.

Количество заказов от российских интернет-магазинов увеличилось примерно на 70% за 2018 год. Такой рост обеспечен рядом факторов. Во-первых, расширение сети отделений, востребованность которых растёт у клиентов онлайн-ритейлеров. Во-вторых, Boxberry начала сотрудничество с крупными игроками e-commerce: Lamoda, Rendez-Vous, Shopping Live, «Регард», «Холодильник», Henderson, Philip Morris. В-третьих, активно развиваются региональные интернет-магазины — они показали двукратный рост заказов в 2018 году по сравнению с 2017 годом. На сегодняшний день Boxberry сотрудничает с 5 тыс. онлайн-ритейлеров, из них 1,6 тыс. расположены вне двух столиц.

Среди частных отправлений 60% занимают заказы с сайтов типа досок объявлений («Авито», «Юла», «Ярмарка мастеров») и интернет-аукционов (Auction.ru, Au.ru, Meshok.ru). В данный момент Boxberry сотрудничает с 6 площадками, ещё 10 запущены в тестовом режиме.

Большинство пользователей таких сайтов (65%) — молодые люди младше 35 лет. 52% покупок совершают мужчины и 47% — женщины. Средний вес одной посылки — 2,2 кг. Самая дорогая покупка была совершена в категории «электроника», товар стоил 169 тыс. руб. Заказ был отправлен из Тулы в Красноярск.

Самой популярной категорией на площадках объявлений стали одежда и обувь — 14% от общего числа заказов. На втором месте оказались компьютеры и комплектующие — 12%, запчасти и аксессуары для авто, мото и другой техники занимают 10%, детская одежда и обувь — 9%, товары для детей и игрушки — 7%.

Абсолютным лидером по числу отправленных (29% от всех заказов) и полученных (20%) посылок стала Москва. Из Санкт-Петербурга отправили 11% всех заказов и получили 5% всех посылок. Также в топ-5 городов вошли Краснодар, Нижний Новгород и Екатеринбург. 7,5% всех заказов приходится на внутригородскую доставку. Стоит отметить, что покупатели площадок объявлений оформляют возврат только в 3% случаев.

Число частных посылок, которые инициированы не на интернет-площадках, выросло на 186% за январь-декабрь 2018 года. Средний вес одной посылки — 2,4 кг. Среди отправителей преобладают женщины — 55,3%. 70% заказчиков — молодые люди в возрасте 20-39 лет, 27% — старше 40 лет и только 3% клиентов младше 20 лет.

Топ-5 городов, откуда чаще всего отправляют такие посылки, полностью совпадает с топ-5 городов-получателей — Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону. Получают и отправляют грузы преимущественно в ПВЗ Boxberry — 87% заказов, на 13% заказов приходится доставка с помощью курьеров на первой и/или последней миле.