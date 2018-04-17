Boxberry сокращает сроки доставки в регионы

За первые три месяца 2018 года компания ускорила время доставки из Москвы до 67 городов нашей страны. А с апреля — еще по 36 направлениям в России.

Изменения коснулись как заказов интернет-магазинов, так и частных отправлений. Новые сроки действуют для доставки из Москвы до отделений в местах назначения. География изменений достаточно широкая: 11 городов Кемеровской области, 8 городов Алтайского края и Республики Алтай, 7 городов Башкортостана, 5 Самарской области, 2 Томской области, а также города Тюмень и Ухта. Так, время доставки в Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск уменьшилось с 6 до 5 дней, в Тюмень — с 5 до 4 дней, Самару — с 3 до 2 дней. По некоторым направлениям сроки значительно лучше средних показателей по рынку: в Саратов и Тольятти Boxberry доставляет заказы за 2 дня, в Хабаровск — за 7 дней.

Сокращение сроков произошло за счет оптимизации транспортной составляющей, а также процесса обработки грузов на терминалах компании. Сейчас у Boxberry более 100 собственных терминалов по всей стране, что позволяет полностью контролировать качество обработки посылок и влиять на скорость доставки на всех этапах.