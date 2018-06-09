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Boxberry, Tamaranga и Best2Pay создали для досок объявлений доступ к быстрой и безопасной доставке

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Tamaranga
Tamaranga
CMS

Служба доставки Boxberry совместно с компанией Tamaranga и платежным сервисом Best2Pay разработала новый плагин для досок объявлений в России, использующих CMS Tamaranga. Он обеспечивает доступ пользователей к простому и удобному сервису доставки с автоматическим расчетом стоимости и безопасной сделкой. С июля плагин будет работать на всех досках объявлений.

Новое решение позволяет встроить в базовый функционал площадки возможность безналичных расчетов между физическими лицами. Безопасность сделки обеспечивают Best2Pay и Boxberry: деньги поступают на карту продавца только после проверки содержимого посылки в присутствии сотрудника службы доставки. При этом Best2Pay осуществляет р2р-переводы, при которых деньги никогда не попадают на счета юридических лиц и каждую секунду находятся под защитой банковской лицензии и международных платежных систем.

Новый плагин встраивается в административную панель досок объявлений, использующих CMS Tamaranga версии 2.4.1 и выше. Он автоматически рассчитывает тариф на доставку всех категорий товаров стоимостью от 500 до 200 000 руб. при максимальном размере посылки 120×80×50 см.

В конце июня будут завершены все работы по тестированию плагина. Это значит, что, начиная с июля более 200 сайтов с объявлениями, включая небольшие ресурсы, получат доступ к сервису доставки и безопасной сделки. Готовое решение позволит собственникам бизнеса, веб-студиям и отдельным разработчикам запустить площадки по типу досок объявлений, сэкономив время, деньги и не вникая в тонкости реализации. Особенно это актуально для небольших региональных проектов".

В дальнейшем Tamaranga и Boxberry рассмотрят возможность внедрения смарт-контрактов для бизнеса в формате дополнительного, отдельного или расширяющего плагина. Также в планах продвижение разработанного IT-решения и в других странах.

Компании и сервисы: Tamaranga, Boxberry, Best2Pay
Автор: Анна
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