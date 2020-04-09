Boxberry запустила курьерскую доставку из ПВЗ и организует мобильные пункты выдачи

Компания Boxberry перестраивает работу, чтобы обеспечить бесперебойную доставку получателям, несмотря на ограничительные меры. Из-за вынужденного закрытия большинства торговых центров, работа части пунктов выдачи оказалась парализована. Чтобы доставить адресатам отправления, оказавшиеся в закрытых точках, служба запустила сервис доставки пешими курьерами.

«Пункты выдачи оказались в непростой ситуации: временно приостановлена работа точек, расположенных в торговых центрах. В регионах владельцы отделений сталкиваются с административными барьерами. При этом люди продолжают покупать онлайн, и мы должны обеспечить им возможность получить заказы даже в режиме самоизоляции. Для этого Boxberry запустила пешую доставку из пунктов выдачи. А в небольших городах, где все отделения оказались во временно закрытых торговых центрах, будут также организованы мобильные ПВЗ», — рассказывает операционный директор Boxberry Светлана Берендеева.

Услуги курьерской доставки Boxberry оказывает в 1300 населенных пунктах. Компания отмечает рост спроса на данный вид услуг. В Москве и регионах за последние две недели объем заказов, доставляемых курьерами, вырос в два раза. При этом у компании есть достаточный резерв для роста объемов по курьерской доставке, и временное сокращение сети отделений не ограничивает географию доставки Boxberry.

В конце марта компания ввела бесконтактную курьерскую доставку предоплаченных заказов, которая также используется и при пешей доставке из отделений. Сейчас сервис работает во всех регионах. При бесконтактной доставке курьер оставляет заказ у двери, звонит получателю и ждет на расстоянии не менее 1,5 метров, пока клиент не заберет посылку. Общее время нахождения курьера на точке — не более 15 минут. Проверка личности получателя производится по паспорту, при этом документ демонстрируется на расстоянии.

В компании очень серьезно относятся к тому, чтобы все сотрудники строго соблюдали меры профилактики. Весь персонал носит перчатки и маски, регулярно моет руки и обрабатывает их антисептиком. Отслеживается температура, состояние здоровья и проявление симптомов у всех, кто выходит в смену. Помимо этого, регулярно и своевременно производится дезинфекция всех рабочих помещений.