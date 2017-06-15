BrandMonitor раскрыл сеть сайтов по продаже контрафакта

Представители компании по защите интеллектуальных прав BrandMonitor нашли программистов, создавших сеть сайтов по продаже контрафакта. Организация подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга с требованием прекратить использование товарных знаков и возместить ущерб. Компенсация за каждое нарушение составит до 5 млн рублей.

В BrandMonitor поступали жалобы от покупателей, которые не могли вернуть деньги за купленные в интернете часы, телефоны и косметику. Жалобу на владельца сайта подать было нельзя, поскольку ресурсы быстро исчезали, а затем появлялись новые. Оказалось, что за сетью сайтов по продаже контрафактной продукции стоят петербургские айтишники. Они создали платформу Qnits.ru.

Через Qnits.ru любой пользователь может за минуту создать сайт по продаже подделок. Создатель сайта получает комиссию за каждый подтвержденный заказ, он не контактирует с покупателями. Все задачи по общению с клиентом, доставке и хранению товаров осуществляет платформа. Специалисты нашли тысячи сайтов с адресом «название бренда».qnits.ru. Оборот сети за 2015 составил около 300 млн рублей.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Евгений Лучин сообщил «Известиям», что уголовная ответственность за реализацию подделок — лишение свободы на срок до 6 лет. Он также отметил, что крупный размер определен в 100 тыс. рублей, а особо крупный — в 1 млн рублей. «Пока мы идем с гражданским иском», — отметил заместитель генерального директора BrandMonitor Кирилл Кириллов.

На данный момент платформа прекратила работу с копиями и репликами. Однако, в BrandMonitor потребовали прекратить незаконное использование товарных знаков и возместить ущерб — до 5 млн рублей за каждое нарушение. «Мы запросили максимальный размер компенсации, однако, итоговая присуждаемая сумма определяется судом», — сообщил генеральный директор BrandMonitor Юрий Вопилов.