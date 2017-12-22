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Бренд Modi вышел на петербургский рынок

Первый магазин розничной сети MODI открылся в Санкт-Петербурге: он появился на первом этаже ТРЦ «Охта Молл». Консультантом сделки по аренде помещения площадью чуть более 370 кв. м выступила компания JLL.

Магазин сети MODI в «Охта Молл» — это уникальное место, где представлены необычные и забавные вещи, которые никого не оставят равнодушным. Формат магазинов MODI построен на принципе эмоционального шопинга; «уникальные, нужные и забавные» — так кратко можно описать ассортимент MODI, включающий в себя электронику и аксессуары, канцелярские товары, товары для праздника, дома, животных, путешествий и спорта, а также косметику, игрушки и развлечения, fashion аксессуары и fun food. На российском рынке нет аналогов MODI.

Сеть MODI развивает Игорь Сосин, который известен как основатель и экс-владелец сети товаров для дома «Старик Хоттабыч», экс-совладелец гипермаркетов OBI и собственник fashion магазинов Modis. В рамках своего нового проекта MODI бизнесмен планирует создать крупнейшую в России сеть магазинов полезных и необычных товаров с оригинальным дизайном и позитивным настроением.

Екатерина Тимофеева, директор ТРЦ «Охта Молл»: «Мы очень рады тому, что первый магазин MODI в Санкт-Петербурге открылся именно в нашем торговом центре. С открытия ТРЦ „Охта Молл“ прошло чуть больше года, но уже сейчас видны изменения, которые произошли в нем. Отрадно видеть, что „Охта Молл“ стал центром притяжения для жителей Красногвардейского района. Мы делаем все для того, чтобы каждый мог найти в нашем центре что-то уникальное, своё. Магазин MODI помог нам стать еще интереснее. Хочу поблагодарить нашего партнера — компанию JLL, благодаря которой первый магазин MODI открылся именно в „Охта Молл“».

Юлия Чернышева, руководитель направления аренды торговых центров компании JLL в Санкт-Петербурге: «Бренд MODI — новый игрок на российском рынке ритейла, который активно развивается и рассматривает возможности экспансии в ключевые города страны. После открытия первых магазинов в Москве выход в Санкт-Петербург стал логичным шагом, как и выбор ТРЦ „Охта Молл“ — самого нового и современного объекта в городе. Такие магазины, как MODI, вносят разнообразие в состав арендаторов центра, делая его интересным и привлекательным для покупателей. „Охта Молл“ продолжает выполнять роль одного из ключевых ТРЦ города, которые новые бренды выбирают для выхода на рынок. Текущий высокий уровень заполняемости, превышающий 85%, свидетельствует об успехе объекта SRV Group».

«Охта Молл» — это современный торговый центр, построенный по проекту финского архитектурного бюро L Architects Ltd и сертифицированный по международному экологическому стандарту LEED (уровень Gold).

«Охта Молл» максимально ориентирован на потребности своих покупателей и предлагает им больше, чем просто товары и услуги. В проекте нашла свое отражение и социально-ориентированная позиция компании SRV: на территории «Охта Молла» разместилось первое культурно-образовательное пространство в ТРЦ в России — Охта Lab с филиалом библиотеки им. Маяковского, где регулярно проходят культурные события городского масштаба.

Объект общей площадью 140 тыс. кв. м входит в число крупнейших торговых центров Петербурга, это самый масштабный новый ритейл-проект в городе. Его арендопригодная площадь составляет 78 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в проект составил 200 млн евро. Проект реализован концерном SRV совместно с финским инвестиционным фондом Russia Invest. Объект включает в себя два подземных уровня, где расположена парковка вместимостью около 1 450 автомобилей и гипермаркет, а также четыре надземных уровня.

Якорными арендаторами центра выступают крупнейшие международные и федеральные ритейлеры, такие как «Лента», Decathlon, «Детский мир», H&M, UNIQLO, «Эльдорадо», кинотеатр «КАРО».

Автор: Анна
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