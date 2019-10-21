Бренд Under Armour закрывает все магазины в России

Все магазины американского бренда Under Armour будут закрыты в России в ближайшее время. Четыре из десяти магазинов уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки, сообщают «Ведомости».

Гендиректор «Востокинвеста», развивающего бренд по франшизе, Яна Песоцкая сообщила, что покинула пост несколько месяцев назад и не в курсе деятельности компании.

Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров, занимает 4-е место в мировых продажах спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Ее капитализация — $8,8 млрд. Выручка компании в 2018 г. выросла на 4,1% до $5,2 млрд, чистый убыток составил $46,3 млн. Первый монобрендовый магазин Under Armour в России открылся в 2017 г. в московском торговом центре «Метрополис».

Собеседники «Ведомостей» связывают проблемы у Under Armour с деятельностью «Востокинвеста». По их словам, зимой компания торговала летним товаром, в ассортименте часто отсутствовали межсезонные вещи — куртки, теплые брюки, толстовки, а размерный ряд был весьма ограничен: например, размеры мужских вещей заканчивались на 50−52-м.

У франчайзи Under Armour были очень амбициозные планы и на пике развития у «Востокинвеста» было 16 фирменных магазинов, а выручка сети в 2018 г. составила 1,17 млрд руб. без НДС, оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но, рассуждает он, рост сети был слишком агрессивным, ставки аренды — высоки, в России при этом все больше спортивной одежды и обуви начинало продаваться онлайн. А магазины Under Armour, по данным Бурмистрова, отставали от точек аdidas и Nike по экономической эффективности и плотности продаж — во многом из-за завышенной наценки, которая не соответствовала тому, как покупатели воспринимали ценность бренда.

Новым российским партнером Under Armour может стать крупный обувной ритейлер Zenden Group (управляет сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz), знают два консультанта на рынке недвижимости и два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров. Сейчас, по их данным, идут такие переговоры.