Бренд «ВкусВилл» открыл четвертую точку продаж в Нидерландах, на этот раз в оригинальном формате, который предполагает акцент на продуктах для перекуса с чистыми и натуральными составами.

Первое зарубежное подразделение сети здорового питания «ВкусВилл» появилось в Нидерландах в мае 2020 года. За полтора года компания расширила свое присутствие в стране до трех точек: два магазина VkusVill и магазин Vkus в пригороде Амстердама. По словам основателя ВкусВилл Андрея Кривенко, сейчас компания не ориентируется на российские стандарты и тестирует гипотезы в ассортименте, чтобы лучше узнать голландских покупателей и стать для них понятнее.

Четвертый магазин ВкусВилл отражает новый подход к работе в Нидерландах. Бизнес-модель всё та же — натуральные продукты с честным составом от местных производителей, только теперь учтены особенности культуры питания местных жителей. Голландцы, как правило, едят горячие блюда только на ужин, а остальное перехватывают на ходу. Типичный голландский перекус — бутерброд, «broodje» (хлебушек) наполняют самой разной начинкой.

В связи с этой потребительской особенностью флагманским продуктом нового ВкусВилла стали сэндвичи с чистыми и натуральными составами. Специалисты компании провели аудит производства местных производителей и отобрали самые качественные продукты. Широкий ассортимент перекусов дополняют любимые напитки местных жителей — комбуча и ягодный морс, который поставляют импортом из российского ВкусВилла.

Несмотря на обновленный формат четвертой точки, голландская команда ВкусВилл при помощи коллег из России подготовила все к открытию всего за 12 дней. Магазин открылся по адресу: Haarlemmerdijk 26H, 1013 JC Amsterdam.